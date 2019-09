Hoy son más de cinco millones los argentinos no pueden acceder a la canasta básica de alimentos , según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. El número de personas que no puede proveerse de una alimentación completa y de calidad nutricional es del doble que en 2016 .

Contra el discurso oficial que asegura que no hubo un gobierno con tanto gasto social como el que asumió en 2015, lo cierto es que Cambiemos no percibió la gravedad de la crisis en su verdadera magnitud, ni dio las respuestas necesarias. En 2017, el ministerio de Desarrollo Social usó sólo el 75 por ciento de los fondos destinados originalmente a Políticas Alimentarias (y no gastó un solo peso de de la ampliación de su presupuesto). Lo mismo ocurrió en 2019: para agosto, el Gobierno debería haber gastado el 70 por ciento del presupuesto destinado a Políticas Alimentarias, pero sólo había usado el 58 por ciento.