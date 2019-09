Problemas de campaña para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, al que acusaron de racista luego de revelarse una foto en la que aparece pintado de negro. La imagen fue tomada hace 18 años, pero apareció hoy en la revista Time. Trudeau, lider del Partido Liberal por el que espera ser reelecto en octubre, calificó la imagen de "racista" y pidió disculpas públicas. Posteriormente aparecieron otra foto y un video, con las que la oposición se está haciendo un festín.

La difusión de la primera imagen obligó a Trudeau a reconocer su veracidad y explicar que fue tomada en 2001, cuando tenía 29 años, durante una fiesta de disfraces en una prestigiosa escuela privada de Vancouver (Canadá) donde era profesor. Allí se lo ve sonriente, vestido con ropajes orientales y un turbante en la cabeza, la piel pintada de negro y rodeado de cuatro mujeres. Tienen sus manos alrededor del cuello y la cintura de una de ellas, y es el único que posa con la piel oscurecida.

El primer ministro de Canadá, un liberal que buscará la reelección en los comicios del 21 de octubre, declaró a los medios que "lamentaba profundamente" haberse disfrazado con la cara pintada. "Fue algo estúpido que desearía no haber hecho pero que hice y por lo que me disculpo", sostuvo. "En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue “Las mil y una noches”. Me disfracé de Aladino y me maquillé. No debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau. También reconoció que la imagen es "racista" aunque no lo vio de esa manera "en su momento". Hace décadas, en Norteamérica, se considera discriminatorio que una persona blanca se pinte la cara para representar a una de color.

Trudeau se negó a contestar si creía que debería presentar su renuncia ya que varios candidatos a diputado para las elecciones generales de octubre, tuvieron que hacerlo tras descubrirse posiciones racistas en antiguos mensajes en medios sociales. Además, reconoció que no era la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona de color, algo que luego se comprobó con la aparición de otras fotos y un video. En una de ellas, al parecer del mismo día que la imagen revelada por Time, se lo ve abrazado a otro dos hombres también con turbante. El video muestra a un hombre con la cara pintada de negro, una camiseta y pantalones vaqueros rasgados, haciendo gestos con la cara mientras se ríe. Fue publicado por el sitio canadiense Global News, que asegura es Trudeau el que aparece en el video, con aspecto de haber sido filmado hace 20 años.

Uno de sus rivales electorales, el líder del tercer partido canadiense, el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata (NPD), Jagmeet Singh, de origen sij y que siempre viste con un turbante, calentó la disputa criticando al líder socialdemócrata. "Lo que representa la foto, es mofarse de alguien por su vida y por lo que son sus experiencias vitales. Creo que necesita responder por sus acciones. Creo que necesita responder la cuestión de por qué lo hizo", dijo Singh. "El racismo es real -añadió el líder socialdemócrata-. La gente en esta sala lo ha sentido, ha oído esta historia. Lo he experimentado en mi vida. Tiene que responder esas cuestiones". Lo que Trudeau tampoco explicó es por qué esperó a que la foto se conozca para disculparse por una acción que sabía racista y con pruebas al alcance de muchas personas.