TEATRO

Lo que quieren las guachas

Un pibe que vende medias por la calle se enamora de una chica al verla cen la puerta de su colegio privado. Cuando el encuentro inesperado finalmente sucede, el ex novio promete vengarse de la reciente pareja enamorada. Ambos mundos comienzan a vincularse: el barrio humilde y el barrio cerrado, barrios al fin. Se mezclan los sentimientos y las diferencias. Los prejuicios y los sentimientos se confunden. El deseo acerca, pero las diferencias hacen que el destrato, la violencia y la falta de comprensión sean la forma de comunicarse. Junto con Menea para mí y Gorila, este musical completa la trilogía villera escrita y dirigida por Mariana Cumbi Bustinza. Música original de Diego Domizzi y Facundo Salas, con intepretación en vivo de Milagros Zabaleta. Con Ornella Fazio, Luciano Crispi, Iti el hermoso, Sofía Black Kali, Ezequiel Baquero y Martina Bajour.

Jueves a las 21, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $400.

La Pilarcita

Selva y su pareja llegan desde la gran ciudad a un paraje correntino en busca de un milagro de una santita popular. Se hospedan en un precario hotel regenteado por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga adolescente, que borda día y noche en el patio del hotel para terminar su traje de comparsera. Cuando Selva comprende que, según la tradición, antes de pedir un milagro hay que ofrendar una muñeca creada especialmente para la ocasión, contrata a Celeste para que la ayude a confeccionarla. Mientras el pueblo entero se prepara para homenajear a la santita, Selva y Celeste trabarán una extraña amistad que cambiará sus destinos para siempre. En su quinta temporada, la celebrada obra de María Marull celebra a fin de septiembre sus 500 funciones. Con Pilar Boyle, Julia Catala, Mercedes Moltedo y Julián Rodriguez Rona.

Sábado a las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $ 450.

MÚSICA

Bosque

El tercer álbum solista de Julieta Rada, hija del gran cantante uruguayo Rubén Rada, es un disco de separación, en su caso del bajista Nicolás Ibarburu. Fue esa separación la que la hizo mudarse a Buenos Aires, donde terminó cantando junto a Andrés Ciro y Los Persas. Sucesor de los discos Afrozen (2012) y Corazón diamante (2015), fue producido junto a su hermano, el guitarrista Matías Rada, y es un trabajo despojado, por momentos casi minimalista en cuanto a instrumentación, y curiosamente alejado del candombe, muy presente en sus dos antecesores. Disco de cantante, con la voz bien al frente, todos sus temas llevan la firma de Julieta en letra y música, aunque esta última es por lo general compartida, ya sea junto a su ex Nicolás, el percusionista Leonardo Amuedo o el cantautor Martín Buscaglia, con quien firma “Sencillo”, el primer corte de un álbum que cierra con un tema bautizado “Stevie”, dedicado al cantante y compositor norteamericano Stevie Wonder.

Poderstar

Quinto opus de Siete From Del Monte, un quinteto de El Chaitén que fusiona principalmente ska, punk, cumbia, rock, folklore y reggae. Semejante licuadora estilística entrega canciones luminosas como “Al cosmos” o “Rutas al sol”, que abren un excitante disco editado de manera independiente, como el resto de su discografía. “Vivimos una pequeña comunidad al pié de la Cordillera de los Andes. Por eso le cantamos a la montaña”, explican los integrantes de este grupo con quince años de historia, que ha compartido escenarios con Las Pelotas, Los Tipitos, Resistencia Suburbana, Los Sultanes, Alberto Plaza o Mimi Maura. El viernes 4 de octubre estarán en Buenos Aires presentando Poderstar en Lucille (Gorriti 5520), y el sábado 5 será el turno de Rey Lagarto Bar, en La Plata.

ONLINE

Rapado

Mubi, la plataforma de paladar cinéfilo, acaba de anunciar una retrospectiva online dedicada al realizador Martín Rejtman, santo patrón del cine independiente local y una de las voces solitarias que, allá por comienzos de los años 90, anticipaba la alborada de un Nuevo Cine Argentino. Precisamente, la retro comienza con Rapado, el film de 1992 protagonizado por un joven motoquero sin moto y sus errancias por fichines, disquerías y esquinas de la ciudad de Buenos Aires. En esta película esencial y seminal ya están dispuestas las formas cinematográficas del director de Silvia Prieto y Los guantes mágicos: una mirada cariñosa hacia los personajes, el humor súbito y, muchas veces, surrealista, la tristeza ligera como tono subterráneo. Basada en un relato propio publicado en un volumen de cuentos, Rapado pasó por festivales como el de Rotterdam y Locarno, pero su estreno en la Argentina ocurrió recién cuatro años más tarde, en un 1996 que presentaba un coro de voces nuevas en el cine nacional.

Mr. Mercedes

Las adaptaciones al cine o la televisión de la obra de Stephen King no parecen tener fin. La plataforma Starzplay acaba de subir a sus servidores la flamante tercera temporada de esta serie basada en la trilogía homónima del escritor más famoso de Portland, una historia centrada en la obsesión de un asesino serial con un detective retirado (y viceversa). Muerto el killer, el relato se reinicia con un nuevo desafío: la S03 arranca con el homicidio de un escritor interpretado por Bruce Dern, causa esencial del inevitable regreso del sabueso (el gran Brendan Gleeson). Los nuevos episodios, de todos modos, continúan en la senda del estudio psicológico de los traumas del protagonista y su(s) némesis.

CINE

Soles negros

El documentalista canadiense Julien Elie viajó a México para registrar el estado de ciertas cosas –el secuestro y muerte, año tras año, a lo largo y a lo ancho del país, de cientos de jóvenes– y, tal vez, intentar comprender el alcance de esa desesperante situación de infinito terror cotidiano. En un blanco y negro tan concreto y preciso como las formas narrativas elegidas para describir los casos particulares de violencia, dividida en capítulos que van armando el rompecabezas de un territorio transformado en un gran cementerio, la película de Elie –que formó parte del último Bafici– es un perfecto ejemplo de documental de denuncia que nunca abandona los ideales del cine como forma creativa. Se exhibe hoy a las 17 y a las 20.30, exclusivamente en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530), como parte del ciclo “Art of the Real”, una selección de largometrajes presentados en el festival de cine de no-ficción que todos los años se celebra en el Lincoln Center de Nueva York.

Cine coreano en Buenos Aires

Hancine, el Festival de cine coreano que, desde hace seis años, se realiza en la ciudad de Buenos Aires, continúa presentando su programación hasta el próximo miércoles 25, en las salas de Cinemark Palermo y Caballito. Además de presentar films de estreno reciente en su país natal –el drama histórico 1987, de Jang Joon-hwan, sobre el caso de un estudiante torturado y asesinado durante los últimos meses de la dictadura militar, y la notable Hotel by the River, la última maravilla de Hong Sang-soo–, la programación incluye un foco en el cineasta Bong Joon-ho, el autor de Memories of Murder y The Host. La programación completa, días y horarios puede consultarse en facebook.com/hancineba

TV

Premios Emmy

Llegó ese momento de la temporada en el cual la industria de la tevé y los servicios de streaming se auto celebra con varias docenas de estatuillas con forma de mujer alada. La pantalla de TNT transmitirá en vivo esta noche la 71° entrega de los Emmy Awards, cada año seguida globalmente por más espectadores, cortesía del furor que las series están disfrutando en todo el mundo. Previsiblemente, Game of Thrones vuelve a encabezar la lista de la más nominadas, con la friolera de 32 posibles premios (un récord histórico), seguida por la maravillosa The Marvelous Mrs. Maisel, con 20, y, muy cerquita, por Chernobyl, con 19. Se espera la presencia de figuras como Jason Bateman, Bob Odenkirk, Emilia Clarke y Mandy Moore, todos ellos con posibilidades de subir al escenario para recibir el premio a Mejor Actor o Actriz. La madre de todas las batallas, Netflix versus HBO, tendrá un nuevo capítulo, en una ceremonia que, nuevamente, no tendrá conductor oficial.

Hoy a partir de las 21, por TNT.

This is Us

En simultáneo con su estreno allá en el norte, la señal Fox comenzará a emitir los nuevos episodios de la premiada serie coral y familiar, que comienza así a transitar su cuarta temporada. Los Pearson están de regreso y, con ellos, vuelven a la pantalla los conflictos, dolores y alegrías de la vida cotidiana. Alguna pareja ha tenido un hijo, un personaje es presentado ante los padres de la novia, otros se mudan a una nueva ciudad y, es de suponer, a una nueva vida. El creador de la serie, Dan Fogelman, declaró recientemente que el “arco dramático” de los personajes se ubica en la mitad de su recorrido, anticipando indirectamente nuevas temporadas en el horizonte.

Martes a las 23, por Fox Premium Series.