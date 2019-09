El contenido de una conversación telefónica efectuada por el presidente de Estados Unidos con el líder de un país extranjero, resultó tan alarmante para un funcionario de inteligencia del gobierno norteamericano que elevó una denuncia a sus superiores. Según el diario The Washington Post, que tuvo acceso a fuentes confidenciales sobre el caso, en la conversación Trump habría hecho "una promesa al líder de un país extranjero” e informaron que podría tratarse del presidente de Ucrania. Miembros del partido Demócrata pidieron conocer el contenido de la conversación pero desde el gobierno niegan acceso a la misma, lo que generó una disputa intensa en el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas buscan saber si Trump solicitó informaciones potencialmente comprometedoras sobre el precandidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden o sobre su familia tal como informara el Washington Post.

La promesa que Trump habría realizado al presidente ucraniano provocó una queja interna en el Servicio de Inteligencia estadounidense, lo que forzó a su Director Interino, Joseph Maguire, a aceptar presentarse ante el Congreso el jueves próximo. También determinó que la queja era creíble y lo suficientemente problemática como para ser considerada una cuestión de "preocupación urgente", el Inspector General de Inteligencia de la Comunidad (similar a nuestro Defensor del Pueblo), Michael Atkinson. Pero Maguire se negó a revelar a los congresistas demócratas los detalles de la conversación espinosa que tuvo Trump, lo que desencadenó un cúmulo de especulaciones de que el Director Interino de Inteligencia está protegiendo al presidente de manera irregular.

Como primer paso, el jueves pasado, Atkinson, que fue el primero en informar de la queja al Congreso, tuvo que presentarse ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. Estuvo tres horas declarando pero no quiso comunicar a los miembros del comité el contenido de la queja que había efectuado el funcionario de inteligencia, argumentando que no estaba autorizado a hacerlo. Esto generó un fuerte cruce entre él y el Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, el demócrata Adam Schiff. Este advirtió que iniciarían acciones legales si los funcionarios de inteligencia no compartían la denuncia, algo que calificó como “sin precedentes”. El legislador demócrata agregó que sin el informe, no saben si la información publicada por la prensa, "es precisa o inexacta", y amenazó con utilizar otros medios a disposición de la Comisión para obligar al director de inteligencia nacional a actuar con mayor transparencia.

Por su parte, Donald Trump dijo quer sus conversaciones con líderes extranjeros son "siempre adecuadas" y consideró "ridícula" la queja del funcionario del servicio de inteligencia. "He tenido conversaciones con muchos líderes, siempre son apropiadas, del más alto nivel. Lucho muy fuerte por este país, este es solo otro intento de ataque político", afirmó Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval mientras estaba reunido con el primer ministro de Australia, Scott Morrison. Más tarde, en Twitter el presidente norteamericano acusó a la oposición demócrata y a los medios de atacarlo. “¡Los Demócratas radicales de Izquierda y sus socios de los medios Fake News, encabezados nuevamente por el Pequeño Adam Schiff, están de nuevo luchando contra mí!”, escribió en la red social. “Piensan que podría haber tenido una conversación "riesgosa" con cierto líder extranjero basado en denunciantes "altamente parciales", continuó en Twitter, Trump. “Es extraño que con tantas otras personas escuchando o sabiendo de la conversación perfectamente buena y respetuosa que tuve, no hubieran avanzado también. ¿Saben la razón por la que no lo hicieron? Porque no se dijo nada malo, ¡fue perfecta!”, sentenció Trump en su último mensaje sobre el tema.

Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en la carrera presidencial de 2016, afirmó en Twitter que "una vez más" el presidente había pedido a un país extranjero que lo ayudara a ganar una elección.

Se refería a las acusaciones de complicidad entre el equipo de campaña del presidente republicano y Rusia, que marcaron los primeros años de su presidencia. Después de una larga investigación, el fiscal especial Robert Mueller no pudo probar ninguna confabulación entre Rusia y el entorno de Trump, pero si señaló presiones contra las pesquisas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se reunirá por primera vez con su par estadounidense Donald Trump la próxima semana durante un viaje a Estados Unidos, uno de los principales apoyos en Occidente de su país, anunció Kiev el viernes. La reunión tendrá lugar al margen de la 74a sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se dará entre el 23 al 26 de septiembre, según un comunicado de la presidencia ucraniana.