Desde Santa Fe

El Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación -creado en la reforma penal como policía judicial especializada- no tiene "ningún tipo de recurso" para investigar organizaciones criminales en la provincia. Lo dijo su propio director, Marcelo Sain. "Es una situación de indigencia material total" -la definió en un diálogo con Rosario 12-, ni siquiera "tenemos base de datos específica de investigación criminal" y eso en "la era de la tecnología digital es un dislate, es como moverse en una carreta tirada por caballos". En diciembre de 2018, Sain asumió el cargo con la señal de que "le iban a dar los medios necesarios" para hacer su tarea -promesa incumplida- porque eso no ocurrió. "Investigar delitos complejos de altísima rentabilidad" (que luego se invierten en el circuito económico) con equipos "pobres, es lamentable". "Yo no le pongo el cuero a esas cosas. Y si acá, no aparecen los medios para investigar seriamente a estas bandas, voy a dar un paso al costado y que sigan los que tengan que seguir", advirtió.

Esta semana, el informe del fiscal general Jorge Baclini a la Legislatura puso en foco la "indigencia total" del Organismo de Investigaciones del MPA en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero también la falta de una "agencia de control de armas". Y hasta una incomprensión de la dirigencia política: "Para poder trabajar sobre la violencia" callejera que conmociona a Santa Fe "hay que enfrentar los delitos complejos con recursos, porque el crimen organizado siempre busca protección en la propia policía y en el propio Estado", explicó Sain. "Como en el país, en la provincia se cree que al crimen altamente rentabilizado se lo debe investigar con policías pobres. "Ese es el error" de la política. "No se termina de comprender la naturaleza del problema que se enfrenta".

Sain es directo al describir las privaciones de su equipo. "No tenemos ningún tipo de recursos. La situación del Organismo de Investigaciones es de indigencia material total", planteó. "En estos meses, elaboramos un Plan de Infraestructura" y con el "esfuerzo del fiscal general Baclini tratamos de que la Corte Suprema de Justicia entienda la necesidad de dotar de medios" al Organismo y que el gobierno de Miguel Lifschitz actúe "al respecto".

"Entiendo que hay un cambio de gobierno" y "una suerte de inquietud a lo largo de estos meses que inmovilizó ciertas decisiones políticas. Pero a mí me prometieron al principio de la gestión que nos iban a dar los medios necesarios para investigar delitos complejos de altísima rentabilidad" y eso no ocurrió. El Organismo de Investigaciones carece de "infraestructura, medios de movilidad, instrumentos y tecnologías aplicadas a las investigaciones de delitos complejos. Trabajamos sin base de datos específica de investigación criminal. Ya con esto, le digo todo. En la era de la tecnología digital es un dislate, es como decir: 'No tengo un auto, tengo una carreta tirada por caballos'".

Sain computó a favor dos hechos: la "muy buena voluntad" del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que "ha colaborado materialmente con todo lo que pudo, pero no mucho, porque no hay una decisión gubernamental en esa materia". Y el aporte "del personal del Organismo que está en comisión, ni siquiera estabilizado y en su mayoría es del Ministerio de Seguridad".

Pero si en los próximos meses persiste esta "situación de indigencia" de recursos, "conmigo no cuenten. El compromiso y la función nuestra es extremadamente relevante, la expectativa es muy grande y la verdad que investigar delitos de alta rentabilidad con organizaciones policiales pobres, es lamentable. Yo no le pongo el cuero a esas cosas".

-¿Qué significa eso? ¿Renuncia?

-Por supuesto. Si acá no aparecen los medios para investigar seriamente estas cosas, voy a dar un paso al costado y que sigan los que tengan que seguir -respondió Sain.

Los delitos complejos "no se combaten" con equipos pobres. Es un tema que la dirigencia política debe "comprender", concluyó.