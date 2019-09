Las organizaciones que componen la Mutual Sentimiento realizarán mañana a las 15 una actividad colectiva en su sede de avenida Lacroze 4181 para denunciar “un ilegal corte de luz” por parte de la empresa EDENOR que desde el martes “afecta a más de 2000 personas” y para reclamar “una decisión política” del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que les permita “resguardar las actividades de uno de los centros de cultura, educación, salud y trabajo más importantes de la Ciudad desde hace 20 años”.

La mutual creada por ex presos políticos y exiliados de la dictadura denunció que “por responsabilidad de EDENOR e irresponsabilidad de los titulares de la Comuna 15 las organizaciones no pueden desarrollar sus actividades” en su sede. Detalló que “quedaron sin luz y sin trabajo 50 familias de las Cooperativas de Liberades (textiles y de diseño gráfico) que dependen de la producción diaria para subsistir” y trabajadores de otras tres cooperativas y talleres de Barrios de Pie. El corte afecta a estudiantes y educadores de los bachilleres para adultos Osvaldo Bayer y Mocha Celis, el programa de primaria para adultos PAEByT y el programa socioeducativo para niñes en situación de calle Puentes Escolares, entre otros. Advirtió que “pueden quedar afectados pacientes en grave estado al no poder la Farmacia de la Mutual conservar medicamentos oncológicos a bajas temperaturas” y “quedó fuera del aire la FM Radio Libre y perdieron su espacio de encuentro el Colectivo Ni Una Menos y un club de trueque”. La Mutual destacó que ha demostrado “su voluntad de pago” y que pese a que “el ENRE dispuso reconectar el servicio de forma inmediata, Edenor sostiene el corte”. “Por esto consideramos que es necesaria una decisión política” .