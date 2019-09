La modificación del Fondo de Obras Menores que logró el Frente Progresista en Diputados no cayó nada bien en el peronismo del Senado, encargado ahora de convertirlo en ley. "Es una aberración", se quejó el jefe del bloque PJ en la Cámara Alta, el sanlorencino Armando Traferri. Es que, afirmó el legislador oriundo del cordón industrial, los senadores impulsaron por duplicado, y en el marco de la crisis económica, que el Plan Abre se extienda a todos los municipios de la provincia y no solo a unos pocos, y a cambio obtuvieron un rechazo del socialismo. "No podés favorecer siempre a los tuyos", bramó Traferri en diálogo con RosarioL12.

Los diputados se aprestaban el jueves a darle media sanción al permiso a municipios y comunas de destinar el 50 por ciento del Fondo de Obras Menores (FOM) a gastos corrientes. Y como "gastos corrientes", en un contexto de crisis aguda, léase aire fresco para pagar sueldos. Pero el socialismo metió la cuña y aprovechó el momento para desempolvar un viejo anhelo, incluir a Rosario y Santa Fe dentro de dicho fondo. Lo logró con su propia mayoría progresista y el vocero de la movida, el legislador Rubén Galassi, dijo: "Entendemos que estamos dando una solución coyuntural a los municipios y comunas de segunda categoría, al tiempo que hacemos justicia con las dos grandes ciudades que habían quedado fuera de la ley. Creemos que en el Senado se debe considerar esta situación con un criterio de solidaridad".

Con la modificación de la semana pasada, ahora el proyecto regresará al Senado. Pero la mayoría justicialista no recibió con buen tino el cambio. "No nos oponemos", avisó Traferri, pero remarcó que la inclusión de las dos ciudades más grandes de la provincia en el FOM perjudicará al resto de los municipios. "Van a recibir menos, Rosario y Santa Fe significan el 60 por ciento de distribución porque se reparte por coparticipación", apuntó el sanlorencino y recordó que en dos oportunidades el Senado le dio media sanción a su iniciativa de extender el Abre. "Les pedimos que nos acompañen con la media sanción para que todas las municipalidades estén dentro del Plan Abre, que reparte más de 12 mil millones de pesos entre Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y algo a Pérez, la única justicialista. Las otras 50 municipalidades quedan afuera, es una discreción y un atajo a la ley de Obras Menores", consideró el senador.

Traferri sostiene que el Abre "es mucho más importante" y destacó que su presupuesto está destinado a obra pública e intervenciones barriales de todo tipo. "Es mucho más amplio que el FOM, es 20 veces más grande", comparó.

Según Galassi, Rosario y Santa Fe están fuera el FOM "porque se planteaba la partida del Fondo del Conurbano, cuyos montos ascienden aún hoy a 21 millones de pesos para Rosario y 9 millones para Santa Fe, pero dichas cifras quedaron congeladas y sin actualizaciones, mientras que el FOM creció 70 veces, pasando de 20 millones de pesos a casi 1.400 millones. "Si se actualizara lo que se les envía a Rosario y Santa Fe, se deduciría del nuevo fondo que establecemos crear", aclaró.

El sanlorencino puso la mira, por otro lado, en el estado actual de las arcas de Rosario y Santa Fe, que entiende necesitan "aire y auxilio", como el que promovió Diputados. "Rosario tiene más de mil millones de pesos de adelanto de coparticipación, habla a las claras de que está complicada. Por otro lado, la provincia está auxiliando con más de 200 millones de pesos mensuales al sistema de salud local, es evidente que no se hicieron las correcciones a tiempo, es como la tarjeta de crédito, gastás, gastás, pero después hay que pagar. Mientras sigas teniendo la provincia que te tapa los agujeros pasan estas cosas, (el intendente electo Pablo) Javkin va a recibir una situación económica compleja", vaticinó.