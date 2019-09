La abogada Valeria Carreras, una de las querellantes en representación de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, cuestionó una decisión judicial que eximió de responsabilidad al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en una causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Carreras explicó que se trata de una de las causas paralelas al expediente principal que tramita en Caleta Olivia. En la denuncia se solicitaba una sanción para el funcionario por declaraciones en las cuales afirmó que el hundimiento del submarino se produjo “por la falta de experiencia y de entrenamiento” de los 44 tripulantes de la nave.

Las manifestaciones de Aguad se produjeron el 17 de mayo pasado, durante el acto en celebración del Día de la Armada. Carreras sostuvo que los dichos de Aguad, en esa ocasión, fueron “una ofensa brutal y despiadada contra los familiares de las víctimas”. La abogada insistió en que lo dicho por el ministro de Defensa constituyó “un incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no se había dado ninguna explicación sobre las horas de navegación y sobre el entrenamiento” de los tripulantes del submarino.

La imputación fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, quien sostuvo que “la conducta denunciada no está contemplada en el delito que establece el artículo 248 del Código Penal porque no afecta el bien jurídico protegido”, es decir el cumplimiento de función pública que cumple el ministro. Lo que cuestionó Carreras es que el juez “no se expidió acerca de la crueldad e inmoralidad de haber acusado a personas fallecidas y no verificó lo que se dice en los legajos” de los 44 tripulantes, que certifican que estaban preparados para ser tripulantes del ARA San Juan, dato que desmiente lo dicho por Aguad. La abogada anticipó que va a continuar querellando a Aguad por “injurias”.