Más de doscientas periodistas y trabajadoras de los medios de Mendoza repudiaron las intervenciones machistas y sexistas realizadas por el periodista Andrés Gabrielli en el debate de candidatos a la gobernación que se realizó el miércoles pasado. Entre las intervenciones más repudiados estuvieron una en que el periodista les pidió a los candidatos que eligieran “con quién continuar la humanidad” en caso de quedar en una isla desierta; la otra cuando escogió personajes de ficción para representar a cada una de las candidatas: Gatúbela y la novia del hombre araña.

“Consideramos que los dichos y las preguntas del periodista cosifican y estereotipan a las candidatas, ejerciendo violencia de género simbólica”, denunciaron desde el colectivo de Comunicadoras de Mendoza. La ley nacional para erradicar la violencia contra las mujeres (Nº 26.485) define la violencia simbólica como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Para las comunicadoras mendocinas, colectivo que integran más de 200 trabajadoras de los medios de dicha provincia, las preguntas dirigidas al peso de los postulantes, la asignación de determinados roles de ficción, la pregunta sobre la isla desierta y el tono despectivo por parte de Andrés Gabrielli hacia las candidatas cuando alguna se negó a responder “atenta contra los derechos de las mujeres a una vida sin violencia y sin discriminaciones”.

El repudio además se centró en que las tres intervenciones del conductor configuran un caso de violencia mediática por colaborar en la difusión de mensajes estereotipados.

La denuncia contra Gabrielli por parte de las trabajadoras de medio llegó después del debate a candidatos a gobernador, donde el periodista hizo preguntas catalogadas como machistas y desubicadas. Del debate participaron Anabel Fernández Sagasti (Frente Elegí), Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza), José Luis Ramón (Protectora) y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda).

“Vamos a hacer de cuenta una fantasía de ciencia ficción distópica. El mundo ha sido destruido por una guerra intergaláctica y no quedan seres humanos en la Tierra. Quedan tres seres nada más, que son Rody Suárez, Noelia y Anabel. Tiene que elegir una para continuar la humanidad. La otra va a ser destruida. ¿A cuál de las dos chicas elige?", le preguntó Gabrielli a uno de los candidatos.

Esta fue una de las intervenciones más criticadas. Disgustada con la pregunta, la candidata del Frente de Izquierda remarcó el tono machista de la pregunta y dijo que no la contestaría. "Ya le dije desde el principio que me parecía muy machista y no me parece para nada", respondió Noelia Barbeito a su turno, luego de que el resto bromeara con cuál de los integrantes del panel “continuaría la humanidad”, el eufemismo que utilizó el periodista para preguntar con quién tendría sexo.

Más tarde Gabrielli propuso atribuirle un personaje de ficción a cada uno de los participantes. “Para mi Rody Suarez es Alfred, el mayordomo de Batmán. Un personaje clave porque lo asiste y le da la tecnología. Anabel es como Mary Jane (…) la novia del Hombre Araña. Ramón es el más fácil, es el Guasón. El más grande Guasón de la historia después de Jack Nicholson y Noelia da bien para Gatúbela”, sostuvo el periodista.

Incómodas con la elección de personajes, Noelia Barbeito contestó que prefería no hablar y Sagasti dijo que hubiera preferido un papel protagónico en vez de ser la “novia de”.