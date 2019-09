El entrenador de Los pumas, Mario Ledesma, se mostró crítico con la producción de sus dirigidos en la conferencia de prensa que brindó luego de la victoria por 28 a 12 frente a Tonga, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Japón. "Marcamos muchos puntos en los primeros minutos y después hay que charlar con los chicos qué pasó en el segundo tiempo. El maul que venía muy bien dejó de funcionar, perdimos varias pelotas en la transmisión desde el maul y perdimos confianza los últimos minutos. Esas cosas no pueden pasar en el próximo partido porque son errores que saldrían muy caros", apuntó respecto al próximo compromiso del seleccionado nacional nada menos que frente a Inglaterra, el equipo más duro del Grupo y al que deberá vencer para tener chances de avanzar a los cuartos de final.

"La obtención sigue siendo muy buena, el scrum y el line anduvo bien, el maul está funcionando y en varios pasajes la agresividad en defensa. Hay que laburar mucho esta semana para ganar el partido contra Inglaterra, eso lo tenemos muy en claro todos. Vamos a dar todo en los días que restan, para así llegar de la mejor manera al próximo sábado. Es un partido que tenemos que ganarlo si queremos seguir ilusionados", agregó el entrenador.

Luego, se mostró crítico con el segundo tiempo de Los Pumas: "El primer tiempo nos sirvió mucho para preparar el partido contra Inglaterra, pero hay que laburar mucho para que no nos pase lo del segundo tiempo. Nos vamos enfrentar a un candidato, así que lo del primer tiempo hay que repetirlo más. Lo del segundo no lo cuento. Esas cosas tenemos que suprimirlas esta semana para que no pasen contra los ingleses. Son un equipo duro, firme y con una gran presión en el juego del rival".

"Por cómo venía el partido, abierto el score en el primer tiempo y dominando de manera territorial, esperaba una mejor segunda etapa de mis jugadores. Si supiera por qué bajaron el nivel, esto no pasaría. Con Francia pasó eso en el primer tiempo, ahora en el segundo, con varios cambios, hay que ver qué será. Tenemos varios días para prepararnos, porque no terminaron de salir las cosas como realmente queríamos o esperábamos", remarcó.

Al intenter explicar qué les pasó a sus dirigidos en la segunda parte, Ledema apuntó: "Quizás fue porque empezaron a perder confianza y entraron en una especie de espiral negativa, por la que no pudieron salir nunca. No puedo decir exactamente qué fue lo que pasó, pero sí lo vamos a trabajar toda esta semana. Queremos ganarle a Inglaterra y creemos que tenemos las cosas para poder hacerlo, sólo hay que pulir detalles e intentar no equivocarnos cuando tenemos la pelota en nuestro favor".

Por último, elogió la labor de Julián Montoya, autor de tres de los cuatro tries de Los Pumas. "Fue impresionante. Leyó las jugadas muy bien. Realmente hizo un partido extraordinario, por lo que después ingresó Agustín Creevy para que descanse. Se viene un duelo muy importante y necesitamos que estén todos bien físicamente. Además, Urdapilleta también estuvo preciso y eso nos ayudó mucho. El primer tiempo fue muy bueno y los felicito a todos por eso. Hay que tratar que sea todo el partido así", expresó.



Por su parte, Montoya -figura excluyente de Los Pumas ante Tonga- manifestó: "Estoy verdaderamente feliz por cómo jugó el equipo, para mi es un honor vestir la camiseta Argentina".