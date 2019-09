"La izquierda es una voz diferente, pero a veces las crisis no necesariamente en lo inmediato generen la búsqueda de opciones radicales, si no que a veces se genera una búsqueda del mal menor que no surge naturalmente, está tallado por los grandes medios, los dirigentes sindicales", planteó el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe del Frente de Izquierda-Unidad, Octavio Crivaro. En una entrevista con Rosariol12, el candidato dijo que "hay sectores que opinan que la izquierda es necesaria, que esté en la calle, que da determinado tipo de peleas en las que todo el mundo se borra, porque cuando hay una fábrica cerrada estamos nosotros, obviamente no está Cambiemos, nadie sabe dónde están los de Lavagna, pero tampoco está el peronismo. Somos una voz disidente que pelea su espacio, pero no tenemos una visión desesperada de eso". Según Crivaro, en un escenario complicado para el país, "la izquierda va a ser cada vez más necesaria porque lo que se venga va a ser un período seguramente de ataques, seguramente de luchas de los trabajadores, de los movimientos de mujeres. Tenemos un lugar conquistado, más allá de que el mal menor es algo con lo que tenemos que combatir todos los días".

A Crivaro lo secundan en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Izquierda - Unidad por Santa Fe, Jimena Sosa, Luciano Cáceres, Daniela Vergara y Verónica Carrizo. El próximo domingo 6 de octubre, a las 16, junto al candidato a presidente, Nicolás del Caño, encabezarán un acto de cierre de campaña en las escalinatas del Parque España. "Desde el Congreso hay que plantear medidas elementales, como prohibir despidos, anular los tarifazos, y seguro romper con el FMI. Hay un consenso muy importante de los partidos tradicionales para que se quede, eso significa hambre, miseria y desocupación, es un camino que no estamos dispuestos a aceptar", señaló Crivaro.

-¿Ustedes reclaman más debates públicos con los candidatos que competirán por una banca en el Congreso, pero hasta el momento no tienen respuestas?

-La falta de debates tiene que ver conque no hay muchas ideas, y las que hay no se pueden sincerar. Si agarrás a los tres partidos mayoritarios hay determinados asuntos sobre los que tienen un programa bastante similar. Todos opinan que el FMI se tiene que quedar, que la deuda se tiene que pagar, que hay que hacer algún tipo de ajuste y de ataque a las condiciones de los trabajadores, los jubilados, excepto el Frente de Izquierda, eso hace que le esquiven el bulto a debatir ideas.

-¿Además de los temas nacionales, en Santa Fe hay cuestiones por debatir?

-Sí, pero si vos fueras el representante del gobierno provincial actual en un debate tendrías que explicar por qué Rosario volvió a ser la ciudad con mayor desocupación del país, con la riqueza que circula por los puertos. Si sos el del gobierno nacional, bueno, tendrías que explicar por qué todos los índices, de pobreza, de salario, etc, cayeron. Pero también el peronismo tiene que explicar algo, no olvidemos que el gobernador electo es (Omar) Perotti, el mismo al cual los docentes le hacían paro, al que los bancarios conocen muy de cerca porque fue el privatizador del Banco de Santa Fe. Creo que hay muchas de las cosas de las cuales no hay intención de hablar, eso unifica un poco a las grandes listas que eluden debatir en escuelas, sindicatos, que a nosotros cada vez que nos invitan ahí estamos.

-¿En un contexto de polarización, Santa Fe tiene una característica especial con el Frente Progresista, formando parte de Consenso Federal, que intentó consolidar una tercera vía pero no pudo hacerlo?

-No es solo un fracaso actual, coyuntural, creo que es un fracaso estratégico. No olvidemos que todos los aliados que tenía el socialismo para construir una centroizquierda a nivel nacional terminaron todos dentro de Cambiemos, otros terminaron con Massa o con Stolbizer. Ahora ves que tratan de recuperar un discurso progresista, pero van con Lavagna que opina que el FMI se tiene que quedar, y con Urtubey, que no para de reprimr a los docentes, golpea a los Pueblos Originarios, feriantes. Además vienen de otro verdadero fracaso que fue Contigiani en la Cámara de Diputados. Pusieron un diputado que en el momento de votar una ley absolutamente trascendental y peleada en las calles por el Movimiento de Mujeres, terminó siendo uno de los más enfáticos opositores a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que nosotros votamos a favor.

-¿Por qué los partidos de izquierda no pueden escapar de la polarización?

-Nosotros no tenemos un problema para diferenciarnos, nuestra postura es clara. Somos los únicos que levantamos determinado tipo de medidas, que son anticapitalistas, parten de decir que hay que atacar determinados intereses de los sectores más poderosos para resolver cuestiones que no son utópicas si no que son elementales. Si no atacás hoy la propiedad de los principales bancos, construyendo un banco único, estatal, controlado por los trabajadores, va a haber fuga de depósitos, confiscación de ahorros e imposibilidad de acceso al crédito para cualquier persona que quiera una casa o un proyecto productivo. Si no controlás el comercio exterior y los puertos, las cerealeras, los especuladores, te van a devaluar permanentemente el salario.