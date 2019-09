#JoystickDivision Argentina Game Show anunció, entre sus diversas actividades de cultura gamer, un concurso de cosplayers basado en personajes de videojuegos (20/10, Costa Salguero, con una TV Ultra HD como premio). Además, League of Legends cumple 10 años y celebrará con eventos en distintos lugares de América Latina y transmisión vía streaming, el 15/10 desde las 22.

#ArteArteArte Si estudiás en escuelas públicas porteñas y tenés entre 16 y 19 años, podés tramitar el Pase Cultural, que acredita descuentos en entradas a shows, muestras, cines y compra de libros: fijaté acá .

#CualquieraPuedeGooglerar Clic en presente continuo: llegan al país para agitar sus nuevos discos los góticos holandeses Clan of Xymox (presentarán Days of Black mañana a las 20 en Casa Rock) y la dama pop inglesa Jessie J (cantará This Christmas Day mañana a las 21 en el Luna Park). Clic enfiestado: la Fiesta 11.11 tendrá entrada libre hasta las 23.11 –o bien las 11.11 PM, todo sea por el concepto–, con promesa de electrónica hipnótica mañana en Requiem Club. Clic bajo los reflectores: la fama y los paparazzi son musas de Famófagos, la muestra de ilustraciones del artista plástico Mariano Lucano, que inaugurará mañana a las 18.30 en el anexo A-C del Congreso Nacional, y seguirá hasta el 11/10 con entrada gratuita.

#AltaTemporada Si te van las fábulas reales sobre narcos mexicanos, sale la tercera de El Señor de los Cielos, basada en la vida de Amado Carrillo, dueño de su flota propia de aviones y con una presunta muerte durante una cirugía estética para ser irreconocible (desde hoy a las 22, Telemundo). También habrá repaso completo del clásico tano Comisario Montalbano (domingos a las 22, Europa Europa) y estreno de la cuarta del hit tumbero español Vis a vis (Netflix).

#DigamosTodo El ciclo de charlas Mi tesoro indie, comandado por Indie Hoy en la Ciudad Cultural Konex, discutirá sobre cultura independiente y recuerdos, con Dani Umpi como anfitrión: abrirán Santiago Motorizado + Fabián Casas (miércoles a las 21) y seguirán Marilina Bertoldi + Albertina Carri (16/10) y Julieta Venegas + Mariana Enríquez (23/10), entre otras duplas.