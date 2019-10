Las reservas internacionales volvieron a derrumbarse ese lunes. Marcaron un retroceso de 236 millones y se ubicaron en 48.702 millones. El presidente del Central dio un discurso al inicio de esta semana asegurando que las reservas hay que cuidarlas porque son de todos los argentinos. Sin embargo, desde el pico de las reservas registrado a inicios de abril el organismo a cargo de Guido Sandleris perdió 28.543 millones de dólares.

En la autoridad monetaria tomaron diferentes medidas para intentar contener este drenaje a partir de septiembre. La principal fue la vuelta de los controles cambiarios. Se prohibió la compra de divisas al tipo de cambio oficial para las empresas y se puso un cupo mensual de 10 mil dólares para los ahorristas minoristas. Las regulaciones en las últimas semanas se fueron afinando para contener filtraciones por la especulación del mercado.

Uno de los parches principales fue el de limitar los incentivos a los minoristas para la compraventa de bonos con el objetivo de aprovechar la ventaja de la brecha cambiaria. Este lunes el Central avanzó en una nueva iniciativa sobre este frente. Publicó un comunicado en el que se obliga a los inversores a esperar al menos 5 días para canjear un bono ley local por uno con ley nueva york. Lo mismo para la operación inversa.

El objetivo de la autoridad monetaria no es contener el rulo vip (por más de 10 mil dólares) que hacen los inversores del mercado interno. Los analistas consideran que se busca desalentar las operaciones de compraventa entre especie d y especie c de los títulos públicos. Esta operatoria específica era un canal comunicante entre el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación que permitía aprovechar sin límite la diferencia cambiaria. Las consecuencias de la nueva normativa serían que el tipo de cambio mep (o bolsa) tendería a mantenerse estable mientras que el contado con liquidación podría comenzar a subir.

Entre los consultores financieros una de las variables que más preocupa es la caída de depósitos. El drenaje es continúo hace semanas y no por ahora no parece contenerse. El último dato oficial llega hasta el 25 de septiembre. Ese día los depósitos de los bancos bajaron unos 168 millones de dólares y acumularon un retroceso de 5271 millones en el mes. El Central debería haber publicado la información al 27 de septiembre pero en las estadísticas difundidas a última hora de la jornada el indicador no se había actualizado.

El dólar cerró este lunes en 59,82 pesos y marcó un avance de 26 centavos. El tipo de cambio oficial hace varios días que sube y ya cotiza al límite de los 60 pesos. La cotización mayorista se ubicó en 57,29 pesos y anotó un alza de 27 centavos. La brecha cambiaria con el dólar paralelo es menor al 5 por ciento. La cotización ilegal de la divisa se ubicó en 61,25 pesos. Hace dos semanas la brecha se había ubicado en torno del 10 por ciento y empezó a generar incentivos para la reaparición de las compras hormigas (con dni prestados).

En lo que refiere a la bolsa porteña se anotó una leva suba de 0,7 por ciento. Las empresas que más subieron fueron Central Puerto (2,2 por ciento) y Transportadora Gas del Norte (6,3 por ciento). En la bolsa de Nueva York la mayoría de las empresas argentinas cerró con pérdida. Se destacó el retroceso de Irsa Propiedades (-4,2 por ciento) y Cresud (-3,6). El riesgo país cerró en 2130 unidades con un retroceso de 27 puntos.