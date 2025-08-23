El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , Mario Grinman, habló en la 750 tras el cruce que mantuvo con Federico Sturzenegger durante la inauguración del Council of the Americas, donde el funcionario lo acusó de representar a la “casta” y le exigió bajar la cautelar judicial contra el decreto que prohibió el cobro de un aporte obligatorio por parte de las cámaras empresarias. Además, enfatizó en que si en el Gobierno "hay un acto de corrupción, tiene que ir a la Justicia e investigarse".

“En honor a la verdad, Sturzenegger me advirtió que iba a hacer ese planteo de que bajen la cautelar y yo le expresé que eso no va a suceder; primero, porque la Justicia es un elemento fundamental en el Estado de derecho y segundo, porque la Cámara Argentina de Comercio no había impulsado ninguna medida, sino que fue el Instituto de Capacitación”, explicó.

En ese sentido, aclaró que “si bien nosotros formamos parte, hay otras entidades paritarias y dependen de ese instituto alrededor de 500 cámaras alrededor del país. Fue la única herramienta que tuvo el instituto de protección ante una medida que consideramos que no nos alcanza”.

Sobre el tenso momento con el Ministro de Desregulación, afirmó: “No fue incómodo para mí que estoy acostumbrado a esas cosas, pero sí para la gran mayoría de la gente que no tenía idea de qué se trataba”.

Apoyo al rumbo económico

Grinman sostuvo que la CAC respalda la orientación de la política económica del Gobierno, aunque no por una cuestión partidaria. “En realidad, lo nuestro no es apoyo al Gobierno, estamos acompañando un rumbo y un modelo que hasta ahora funciona con mucho sacrificio, que es haber bajado la inflación. Haber logrado en 18 o 20 meses un equilibrio fiscal es inaudito y es lo que se necesita en un país serio”, afirmó.

“Nosotros no nos guiamos por el partido ni por la persona que gobierne, nos importa el rumbo y el modelo para transformar a la Argentina. Queremos un país que genere sus propios recursos, lo podemos hacer y lo demostramos con Vaca Muerta y las inversiones mineras”, agregó, y subrayó que “este sacrificio que lo está haciendo todo el pueblo argentino hay que consolidarlo”.









Corrupción y el caso ANDIS

Consultado por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Grinman remarcó: “Nosotros recibimos la noticia como cualquier ser humano normal: si hay un acto de corrupción, tiene que ir a la Justicia e investigarse. Lo que sirve es que lo más rápidamente actúe la Justicia, acá no tiene que haber impunidad para nadie y menos para los que tienen la responsabilidad de gobernar el país”. “Lo que nos interesa es lograr un país lo más lejos de la corrupción posible”, agregó.

Inflación, vetos y oposición en el Congreso

Grinman también se refirió a las tensiones legislativas y a la estrategia de la oposición. “Yo siento que lo que está haciendo la oposición en el Congreso es pegarle al Gobierno en lo que ha sido un éxito extraordinario, que es la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, para poder volver al poder”, dijo.

Advirtió además que “es probable que suba la inflación en agosto porque esto no es lineal, no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero el rumbo es correcto y si se siguen haciendo las cosas bien, va a seguir bajando, no hay dudas”, cerró.