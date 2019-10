"No quiero tener que poner una gran demanda a nuestro propio Gobierno. Pero si alguien amenaza con algo tan existencial, entras en el cuadrilátero y luchas", fue la declaración de guerra hecha por el confundador de Facebook Mark Zuckerberg contra la senadora demócrata y precandidata a la Casa Blanca, Elizabeth Warren, quien lleva entre sus propuestas un plan para desmonopolizar a las grandes empresas tecnológicas.

Zuckerberg marcó la posición que tomará ante una posible victoria de la demócrata durante una reunión interna de la empresa, que este año fue multada por 5 mil millones de dólares por la mega filtración en la que quedaron desprotegidos miles de usuarios . El audio fue filtrado al público por el portal The Verge y despertó la rápida respuesta por parte de la candidata demócrata.

"Hablemos un poco sobre mi plan 'BreakUpBigTech' y por qué tiene a Mark Zuckerberg tan nervioso", lanzó la senadora por Massachusetts y recordó con una frase el posicionamiento de Zuckerberg: "El mismo dijo que Facebook es más un gobierno que una empresa tradicional".

"Si Warren sale elegida presidenta, apostaría a que tendremos una batalla legal y apostaría a que la ganaremos. ¿Eso sigue siendo malo para nosotros? Sí, no quiero tener que poner una gran demanda a nuestro propio Gobierno. Pero si alguien amenaza con algo tan existencial, entras en el cuadrilátero y luchas", prepara el confudandor de Facebook a su tropa en el audio filtrado por The Verge.

La preocupación del octavo hombre más rico del mundo se enmarca en las posibilidades que Warren tiene como precandidata a presidenta. La senadora aparece, según algunos sondeos, por encima del disruptivo Bernie Sanders y cerca del ex vicepresidente Joe Biden, máximo candidato a disputar las presidenciales con Donald Trump en 2020.

"Lo verdaderamente malo sería no poner remedio a un sistema corrupto que permite a compañías gigantes como Facebook llevar a cabo prácticas anticompetitivas, pisotear el derecho de privacidad de los usuarios y titubear repetidamente en su responsabilidad de proteger la democracia", le apuntó la senadora vía Twitter en un año en el que la empresa quedó en el ojo de la tormenta por el caso Cambridge Analytica y su posible influencia en la victoria de Trump.

"No me asusta exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google y Amazon. Es hora de dividir las grandes tecnológicas", insistió Warren.



En el audio filtrado por The Verge, Zuckerberg argumenta su postura frontal contra el proyecto de Warre al sostener que dividir estas grandes firmas no hará que las interferencias en los procesos electorales sean menos probables y lleva agua para su molino: "Las empresas no podrían coordinarse y trabajar juntas".