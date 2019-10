En el departamento Capital se eligen a 9 de los 19 diputados y a los intendentes de sus dos municipios, Salta y San Lorenzo. Para los electores, encontrar a sus postulantes va a ser un verdadero desafío, hay 44 listas a diputados, 18 a intendente capitalino y 91 opciones para concejal.

Como se sabe, el intendente Gustavo Saénz no buscará ser reelecto porque aspira a gobernar la provincia. Dentro de su frente, son cuatro los postulantes a intendente, a sabiendas de que el que gane esa interna tiene grandes chances de conducir los destinos del municipio capitalino. Bettina Romero, diputada provincial e hija del senador nacional, Juan Carlos Romero; el diputado nacional macrista, Martín Grande; el dirigente urtubeycista y líder del Frente Plural, Matías Posadas; y el conductor de televisión, “Vitín” Lamberto.

Por el Frente de Todos, habrá una “superinterna” entre 8 precandidatos: el concejal y cantante tropical, David Leiva; el dirigente urtubeycista que presidió la empresa estatal Aguas del Norte, “Pino” Paz Posse; Gonzalo Quilodrán, uno de los dirigentes con más llegada a Alberto Fernández; el gremialista camionero y líder de la CGT local, Jorge Guaymás; el ex vicegobernador de Juan Carlos Romero, Walter Wayar; el ex director de la Cooperadora Asistencial durante la gestión municipal de Miguel Isa, Eduardo Cattáneo; la periodista Natalia Otero; y Walter León, histórico militante peronista y propietario de una remisera.

Dentro del frente que postula a Alfredo Olmedo para gobernador, compiten el diputado “provida” Andrés Suriani y el comerciante radical Norberto Suasnabar.

El Frente de Izquierda dirime a sus candidatos en las PASO, en medio de la crisis interna del Partido Obrero: el diputado Claudio Del Pla competirá con el joven sociólogo, Mariano Durán, precandidato del sector “altamirista”, y con la activista ambiental Daiana Carboni, que es la precandidata del MST.

El candidato del Frente Grande será el ingeniero civil Arturo Farfán.

Diputados

Entre las listas a diputados hay dos grandes primarias en el Frente de Todos: la lista del Partido de la Victoria se va a dirimir entre 9 propuestas y la del Partido Justicialista, entre otras 10. En ambas organizaciones, hay candidatos que apoyan a Sergio Leavy y a Miguel Isa en forma indistinta, y están las que apoyan a solo uno de los postulantes. Entre los precandidatos a intendente hay tres que reciben la mayor cantidad apoyos de parte de las listas del PV y el PJ: Quilodrán, Paz Posse y Leiva.

Las listas del Partido de la Victoria están encabezadas por los concejales Claudia Serrano, Lihue Figueroa y Martin Del Frari, por el arquitecto Fernando Juane, por el joven dirigente Luciano Acedo Salim, el secretario General de la Federación de Taxis, Héctor Carrizo, el actor "Roly" Serrano, la presidenta de la agrupación “El Aguante”, María Alejandra Escudero, y por el joven Eduardo "Chino" Gutierrez.

Las del Partido Justicialista tienen a la cabeza al militante de derechos humanos y nieto del gobernador desaparecido Miguel Ragone, Fernando Pequeño; al mediático “hacker” Martín Otero; al ex concejal e hijo del gremialista de los enfermeros Arnaldo Ramos; el ex secretario de Política Criminal y Penitenciarias y ex subsecretario de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento; el histórico dirigente del PJ, Rubén “Peluquín” Cáceres; Viviana Moreno, evangelista y ex directora General de Cultos de la Municipalidad de Salta en la gestión Isa; Maximiliano León, hijo del candidato a intendente Walter León; el subsecretario de la Juventud de la Provincia, Rodrigo Katsinis; la ex diputada y funcionaria social del isismo Nancy Montero; y el diputado capitalino Alejandro San Millán.

Además, por afuera de esas internas pero dentro del Frente de Todos, hay otras 8 listas. La licenciada en Relaciones Internacionales, Carolina Romano Buryaille, es la precandidata de Felicidad, un partido referenciado con Miguel Isa. El resto de las listas del frente que van “por afuera”, apoyan a Leavy.

Tal es el caso del precandidato a diputado que acompaña a Walter Wayar para la intendencia, Diego Arroyo, principal referente de la agrupación Kolina. También el líder de Libres del Sur, Carlos Morello, pero adhiere a Leiva para la intendencia, al igual que el dirigente PyME y militante de DDHH, Tupac Puiggione.

Por el lado de Jorge Guaymás, busca la reelección el diputado Guiillermo Martinelli; y van a internas en el Partido del Trabajo y el Pueblo el animador infantil, “Carlitos” Melián y Mirtha Sisnero, la mujer que le abrió el camino para que se incorporen colectiveras en los vehículos de Saeta.

Finalmente, el médico Edmundo Falú apoya a Gonzalo Quilodrán para la intendencia.

El saenzismo, en cambio, optó por no definir a sus candidatos a través de las internas, sino por muchas listas que van directamente a las elecciones generales. La lista de Bettina Romero está encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Canepa. El diputado macrista Martín De los Ríos adhiere a la lista de Martín Grande para la intendencia.

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Salta, Mario Peña (h), acompaña a Posadas, al igual que el periodista Adrián “Chico Malo” Valenzuela y que la conductora televisiva Mónica Juárez.

Lamberto recibe el apoyo de Norma Speigher, candidata del viejo dirigente de la Unión Victoria Popular, Lidoro Sánchez; el ex concejal y candidato de Salta Federal, Carlos López; y la vicepresidenta de la Cooperadora Asistencial, Cristina Gómez.

La senadora nacional por Salta, Cristina Fiore, es la candidata del Frente Olmedo Gobernador. También lo acompañan al candidato de la gorra amarilla los radicales, que van a interna entre sí: el actual diputado Humberto Vazquez competirá con el joven Francisco Laiseca, con Agustín Farizano, hijo del histórico dirigente radical salteño, y con Leonardo González Caliba.



En el frente de Izquierda, compiten por encabezar la lista la concejal Cristina Foffani, que apoya a su compañero Claudio Del Plá; la ex diputada Gabriela Jorge, del sector “altamirista”, y el canillita César Daza, del MST.

Por el Frente Grande de Elia Fernández se postula su esposo, Luis Caro.

San Lorenzo

El intendente de “la Villa”, Ernesto “Kila” Gonza buscará retener el municipio. Huérfano del urtubeycismo, terminó cerrando con Gustavo Sáenz y lo apoya para la gobernación.

El que buscará arrebatarle la intendencia es el abogado Manuel Saravia, que también adhiere al saenzismo. Saravia presidió la convención constituyente que elaboró la carta orgánica del municipio.

En el Frente de Todos habrá una gran interna entre 9 postulantes, entre ellos el ex concejal Jesús Lambertín, que es dirigente barrial de la zona de Atocha; Daniel Galli, que logró poner de pie el fortín gaucho local; y el ex presidente del Centro vecinal del barrio San Rafael, José Rojas, enfrentado a Gonza por el uso del predio donde funciona el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).