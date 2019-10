La venta de entradas parar el partido de esta tarde entre Newell's y Banfield comenzará a las 12 en la boleterías del Coloso del Parque. Los socios accederán al estadio con cuota de septiembre, mientras que para no socios se venderán generales a 500 pesos. Las platas socios costarán 400 pesos y para no socios habrá ubicaciones a partir de los 900 pesos. Un lugar en la tribuna oficial costará 150 para socios y 650 para no socios.

18 mil entradas agotaron en dos días de venta los hinchas de Colón para ver la final de la Copa Sudamericana.

Sebastián Granata

Richard Morales (foto), ayudante de campo de Paolo Montero en su paso como entrenador de Central, aseguró que "el clásico con Newell's fue lo más fuerte que me pasó en el fútbol con una hinchada". "A la salida del estadio de Newell's (luego de ganar 3 a 1) los hinchas nos escoltaron a los tiros y nos gritaban que estaban con nosotros a muerte. El colectivo se movía todo. Fuimos así hasta Arroyo Seco", confesó ayer Morales.

"Al clásico con Unión llegamos en una situación ideal, en nuestro mejor momento". Leonardo Burián, arquero de Colón.

Estatuto del club

El presidente de Central, Rodolfo Di Pollina (foto), se reunió el miércoles con dirigentes e agrupaciones opositoras para acordar la realización de la asamblea donde la dirigencia presentará el balance con el nuevo estatuto del club. En la misma solo podrán votar los "asambleístas" asignados por cada agrupación registrada en la entidad y los socios que asistan solo podrán participar como testigos, sin voz ni voto.