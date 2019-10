#LosVerásVolver Charly Alberti y Zeta Bosio comandarán el año próximo Gracias Totales-Soda Stereo, gira latinoamericana de estadios que evocará a Gustavo Cerati con cantantes invitados como Chris Martin (Coldplay), Adrián Dárgelos, Juanes, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Rubén Albarrán, Gustavo Santaolalla, Mon Laferte y Fernando Ruiz Díaz, entre otros. Ya hay fechas confirmadas en Buenos Aires (21/3, Campo Argentino de Polo), Bogotá, Santiago de Chile y México DF, y este domingo comenzará la preventa de entradas.



#CualquieraPuedeGooglear Clic verde: Expo Cannabis convidará charlas, talleres y espacios de divulgación e intercambio de cultura cannábica entre hoy y el domingo en La Rural, y el NO hará una cobertura desde sus cuentas de Instagram , Facebook y Twitter . Clic en un cumple: Todo Aparenta Normal festejará sus diez años con toque en el Teatro Vorterix, mañana a las 21. Clic solidario: sale el Zumbathon Rosa, clase abierta de fintness para recaudar fondos para Lalcec, entidad que la lucha contra el cáncer de mama, este domingo desde las 16 en Museum). Clic de mudanza: Zona Ganjah modificó el escenario de su show del 19/10, que no será en Obras sino en el C Complejo Art Media (las entradas adquiridas serán válidas para la nueva sede).

#Festivalipsis El autogestionado Festival de Agua celebrará su cuarta versión con un cartel que tendrá a Massacre, Poseidótica, Marina Fages, Lucy Patané, Tanslúcido, Los Llanos, Sauron, los cordobeses IAH y los chilenos Los Tábanos Experience (mañana desde las 15 en la C.C. Konex). Y el Festival Capital llevará a la República de los Niños (La Plata) a Estelares, Guasones, Miss Bolivia, El Cuarteto de Nos, Perras on the Beach, La Delio Valdez, Ca7riel & Paco Amoroso, Chita, Salvapantallas y El Kuelgue, entre otros (mañana desde las 13.30).

#PresenteContinuo Hoy a las 22, Los Espíritus presentarán en El Teatro su cuarto álbum, Caldero, que debutó hace un mes en plataformas digitales y fue grabado de gira en estudios cubanos, colombianos, españoles y alemanes. También estrenarán discos Amplilabial (2020, hoy a las 21 en Strummer Bar), Motherweiser (Averno, mañana a las 20.30 en Kirie) y los uruguayos Snake (Pecadores y corderos, mañana a la medianoche en Makena).

#AduanaParalela Los ingleses Whitesnake y los nórdicos Europe llenarán de glam metal vintage el Club Hípico Argentino (hoy a las 21), mientras que el gurú irlandés del trance, Sneijder, armará fiesta en Groove (mañana a la medianoche). Y ya en 2020, los legendarios KISS sumaron a la Argentina para su gira despedida End of the Road: tocarán el 9/5 en el Campo Argentino de Polo y ya hay preventa .

#Enfiestados La Monse Fest armará movida fiestera vecinal en Monserrat, con muestra del espacio teatral indie Silencio de Negras, shows de Yacaré Baby, La Lucio Alberto, La Banda de Don Florencio y Má Tambó y reparto de pases culturales para actividades gratuitas en el barrio (mañana desde las 17 en Luis Sáenz Peña y México, gratis). Además, la Buenos Aires Bass Event copará Groove (hoy a las 23.30) y la Boiler Room Buenos Aires armará menú electrónico con Juan Hansen, Victoria Engel y los austríacos HVOB (hoy a las 23.45, Crobar).