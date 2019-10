Elisa Carrió recurrió nuevamente al stand up y sus frases delirantes para hacer campaña por la alianza Juntos por el Cambio. El consejo de la integrante de la alianza oficialista para alcanzar la victoria el próximo 27 de octubre es declararse ganadores sin tener datos precisos o negando directamente un potencial triunfo de Alberto Fernández, el candidato más votado en las PASO y favorito en las encuestas.

En un acto junto a Horacio Rodríguez Larreta, la diputada del oficialismo pronunció una frase desopilante cuando se refirió a la estrategia que debe tener el partido a las seis de la tarde, hora en la que auguró que los candidatos del Frente de Todos anunciarían su victoria. “Ellos van a cantar victoria. Nosotros vamos a decir ganamos, aunque no sabemos si ganamos. Se sale con la certeza de la victoria en todo el país y también en provincia de Buenos Aires”. De acuerdo a sus optimistas pronósticos, el presidente Mauricio Macri ganaría por 10 puntos de ventaja.

En su presentación, Carrió cargó contra propios y ajenos. Del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que “esconde muchas cosas” y que a ella “no le importa” porque “nos entregó toda la Nación”. “Hizo de candidatos del PJ candidatos del gobierno”, puntualizó Carrió, quien también apuntó contra el Jefe de Gabinete Marcos Peña y sus “formatos”.







“Algunos me miran espantados, a mi no me preocupa, yo no estoy en la elección”, manifestó la diputada, que se movía de un lado al otro del escenario como si estuviera en un teatro presentando un monólogo. Desde el principio de su presentación ya marcó cuál iba a ser el tono que manejaría a lo largo de la noche, cuando entre risas contó que le agarró una “crisis de vejez” que sólo se le pasó cuando se corrió del espejo.



En ese mismo tono siguió hablando inclusive cuando se refería a cuestiones políticas. “Vamos a ganar ahora porque están asustados, ahora que los descubrí tienen que mostrar que no fiscalizaron”, subrayó la diputada, que también calificó al candidato de Consenso Federal 2030 Roberto Lavagna como “una persona que no tiene sex appeal”. “No voten a nadie que use calcetines con zapatos en la playa”, agregó.

Luego habló de la supuesta “entrega que hicieron de esta coalición” y le habló a Larreta enfrente de todos los presentes en el boliche Club Araoz: “Escúchenme, es la única vez que te lo digo Horacito porque sino te cago a patadas, porque ya no hay mas tiempo para nada, a Marquitos los formatos, a la miércoles los formatos”, insistió.