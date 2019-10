Argentinos Juniors derrotó este sábado por la mañana a Arsenal de Sarandí por 2-1 en La Paternal y se quedó con el duelo de aspirantes a subirse a la punta de la Superliga.

El sorprendente equipo de Diego Dabove contó con los tantos de Francis Mac Allister (a los 14) y de Gabriel Hauche (a los 75); mientras que por los de Sergio Rondina, Ezequiel Cérica (a los 8), les había dado la ventaja inicial.

Con esta victoria, Argentinos quedó en la cima del torneo al llegar a los 18 puntos, al igual que Boca Juniors (juega este domingo ante Defensa y Justicia). Por su parte, Arsenal, que volvió a la máxima categoría durante esta temporada, se quedó en 15 unidades.

Argentinos y Arsenal propusieron un primer tiempo de ida y vuelta, con el mediocampo como mera zona de paso, lo que llevó a ver varias ocasiones de peligro y mucho trabajo para ambos arqueros. La visita aprovechó de entrada, con una contra en la que Cérica definió tras una buena atajada de Lucas Chaves, al tiempo que el local encontró el empate luego de un remate de Mac Allister a la salida de un corner.



En el complemento, el Bicho salió con otra disposición táctica: adelantó a Damián Batallini y a Diego Sosa y le generó problemas al conjunto del Viaducto, que comprimió sus últimas líneas cerca de su arco. Finalmente, Hauche puso el 2-1 de cabeza después de una jugada colectiva destacable. El centro de Romero ubicó en soledad al ex Racing para asegurar tres puntos vitales para que el Bicho siga dando que hablar.

En la próxima fecha, que será en dos semanas por el receso de fecha FIFA, Argentinos visitará a Independiente y Arsenal recibirá a River.





2 ARGENTINOS JUNIORS: Chaves; Sandoval, Angelleri, Quintana, E. Gómez; Moyano, F. Mac Allister, Batallini,Sosa; Hauche, Silva. DT: Dabove.

1 ARSENAL DE SARANDI: Gagliardo; Torrent, Pereyra, Sbuttoni, Papa; Soraire, Piovi, Alvarez Suárez, N. Giménez; Cérica, J. García. DT: Rondina.

Estadio: Diego Armando Maradona. Arbitro: Fernando Espinoza. Goles: 8m Cérica (AS), 14m F. Mac Allister (AJ); 75m Hauche (AJ). Cambios: 29m Vera por Moyano (AJ); 66m Kaprof por Cérica (AS), 67m Romero por F. Mac Allister (AJ), 77m Rescaldani por Soraire (AS), 82m Colman por Hauche (AJ) y 88m Parisi por Alvarez Suárez (AS).