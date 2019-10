María Gadú es uno de los nombres destacados de la usina musical brasilera de los últimos tiempos. Compositora, cantante y autora, su voz se identifica con temas como “Shimbalaiê”, “Altar particular” y el más reciente “Mundo líquido”, piezas que marcan distintas etapas de una carrera que está llegando a los veinte años de recorrido. Y se posiciona fuertemente en el Brasil de hoy, con su sola presentación: “Soy una mujer, homosexual, hija de negros e indígenas. Desde ese lugar pienso y actúo”, dice la artista en diálogo con Página/12. Este lunes a las 20.30, en Niceto Club (Niceto Vega 5510), Gadú presentará Pelle, un show íntimo, guitarra y voz, en el que recorrerá las canciones que la han marcado durante su vida.



“Pelle es un concierto que decidí hacer hace dos años, después de una intensa gira por el mundo con el álbum Gum. Al final del recorrido notaba que había una depresión que se acercaba, entonces me fui de viaje sola”, retrata Gadú a Página/12. “Ese tiempo me sirvió para reflexionar sobre la necesidad de volver a hacer un show sola con mi guitarra, que para mí siempre fue una manera de conocerme mejor”, continúa la cantante. “La soledad es siempre una buena consejera y la intimidad me resulta necesaria para volver a mis viejas canciones, pero sobre todo me acerca de otra manera a las canciones de otros. Yo comencé así, cantando las canciones que me movilizaban, en los bares, en la calle. Era una guitarrista de la noche”, se define.

“No sabría decir con precisión cómo será el show en Buenos Aires, porque en este formato cada concierto me sale distinto del otro. Todo siempre puede cambiar. Esta es la delicia de estar sola. Cada público me trae una energía, y cada energía me trae un repertorio, hecho básicamente de mis canciones y cosas que amo tocar de otros compositores”, explica la cantante. Las referencias de Gadú en el universo de la canción brasileña son precisas. "Me atrae por ejemplo la entonación que logra Lenine en el rock", dice y enseguida agrega: "Por supuesto también el uso que hace de la palabra Caetano Veloso y la manera en que Chico Buarque logra mezclar el lenguaje de la calle con lo literario, recreando la manera de hablar de mucha gente en Brasil".

Un disco conjunto y numerosas actuaciones mano a mano con Caetano Veloso, un dúo grabado con Tony Bennett en uno de los discos de duetos del mítico cantante estadounidense, un Grammy Latino, la consagración popular en su país tras haber musicalizado con sus canciones varias telenovelas, y una discografía personal que da cuenta de un temperamento inquieto y una creatividad que indaga dentro y fuera, acreditan el recorrido de Gadú. Va por más: después del lanzamiento del tema “Mundo líquido”, en abril pasado, sigue pensando en nuevas canciones.

“'Mundo líquido' es una inmersión necesaria en lo básico. Los antepasados, la simplicidad. En torno a esta idea el nuevo material que estoy trabajando es más antropológico. Mis canciones siempre fueron confesionales y autobiográficas, pero estas van a ser culturales, van a hablar de raíces, van a bucear más profundo en África y más profundo en Brasil”, asegura Gadú.

- ¿Con qué compromiso viven, vos y tus canciones, en el Brasil de hoy, un país que objetivamente ha perdido calidad en su democracia?

-Con el compromiso de ser ciudadana brasileña. De conocer mis derechos y mis deberes. Soy activista por la causa indígena y el medio ambiente. Soy una mujer, homosexual, hija de negros e indígenas. Desde ese lugar pienso y actúo. La visibilidad que me dan mis canciones es un portal a través del cual paso información a otros.

-Tu música refleja un movimiento constante, un cambio permanente. ¿Le tenés miedo a la quietud?

-"Soy un móvil suelto en el huracán, cualquier calma me da soledad", dice una canción de Paulinho Moska.