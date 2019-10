El próximo fin de semana y por segunda vez en la historia, la ciudad de La Plata será sede del más grande Encuentro Nacional de Mujeres (ENM). Un espacio único en el mundo transitando su adultez (34 años) con una fuerza cada vez más visible. Y, “ahora que sí nos ven”, se habla de un Encuentro bisagra. No solo por la masividad garantizada por el impulso creciente del movimiento feminista y por su ubicación estratégica que permitirá que lleguen muchas mujeres del conurbano y CABA, incluso sin alojarse en la ciudad. También será un ENM que marcará un antes y después porque seguramente se acordará el cambio de nombre que permita que todas las identidades no binarias y la etnias (lo plurinacional y las disidencias) que vienen participando hace años estén incluidas. Los reclamos de la marea verde y del #Niunamenos serán parte de la agenda como hace años. Así como los más diversos temas, ya que al feminismo ninguno le es ajeno. La crisis económica y la cercanía de las elecciones que se prevé significarán un cambio de rumbo político también tendrán un peso en este Encuentro, un espacio movimientista, plural y político por excelencia. “Un espacio de la política, entendida no desde lo partidario sino de discutir la ciudadanía en el espacio de lo público, que es todo donde nos vamos a encontrar, en las plazas, las calles, los talleres”, como sintetizó una encuentrera.

El ENM que se desarrollará en la ciudad de La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre, se plantea como el más masivo de la historia. Se habla de un piso de 150 o 200 mil mujeres y disidencias en talleres, calles, plazas y los distintos espacios previstos. Ya hay más de 70 mil pedidos de alojamiento, eso más todas las que se han organizado desde sus propios espacios sin pedir alojamiento a la comisión organizadora, las que van a las casas de amigas, más todo el Conurbano y la CABA que puede ir y venir en el día.

Seguridad

Frente a eso, por primera vez en 34 años, se constituyó una Comisión de Seguridad. Tiene como eje el autocuidado y establecer estrategias frente a los grupos antiderechos y las fuerzas de seguridad. En los próximos días estará disponible la app “AUTOCUIDADO 34 Encuentro” para que quienes asistan puedan bajarla en los celulares y tengan a mano desde recomendaciones para cuidarse, hasta mapas, teléfonos y lugares donde pedir ayuda en caso de alguna situación de riesgo. “Desarrollamos nuestro autocuidado porque reclamamos que esto sea en paz, con seguridad y sin represión y es responsable la gobernadora de que esto sea así. Tiene que ser una ciudad que abrace a las mujeres, y no que nos ponga a la policía”, apunta la dirigente gremial y feminista Estela Díaz.

Por otro lado, la Línea Roca de ferrocarriles ya previó sumar cinco servicios adicionales durante esos días para aumentar la frecuencia desde las cabeceras en Constitución y La Plata. Y en la ciudad también las líneas aumentarán la frecuencia.

Los talleres en los que se podrá participar el sábado por la tarde y el domingo de mañana y tarde son 87, según la web oficial del ENM, aunque se amplían a 114 según distintas agendas paralelas.

Aborto legal

En esa circulación paralela, pero no menos importante, están por ejemplo las actividades de la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, que el sábado y el domingo estará con un gazebo en la Plaza San Martín, en 7 y 51, haciendo difusión. No solo la presencia de los pañuelos verdes teñirá la ciudad, sino que la Campaña se plantea “sostener las coordinaciones en el taller de Estrategia (Taller Nº 28: Estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito). Nos estamos preparando para la coordinación de treinta comisiones. También vamos a sostener presencia en otros talleres vinculados a la temática, como los de ESI”, cuenta a este diario Yanina Waldhorn, articulante de la Campaña por la ciudad de Buenos Aires. Además el sábado por la tarde, de 18,30 a 21, organizan un festival por el aborto legal en la misma plaza, con la participación Actrices platenses, Actrices Argentinas, diputadas nacionales, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y bandas musicales (La Gran Puta, Cachitas New, Isla mujeres, Mabel Cumbia, kumbia Queer). “Buscamos presionar de cara al debate presidencial del domingo para que aparezca la exigencia de que se expresen a favor de la legalización”, apunta Waldhorn.

En la tradicional marcha de cierre del domingo a las 18.30, la Campaña buscará visibilizar la lucha por la legalización y por la implementación de la ESI, así como que se garanticen los protocolos de interrupción legal del embarazo en todas las provincias, que haya misoprostol y misepristona (combinación de drogas que garantiza aborto sin dolor) en todos los centros de atención primaria de salud del país, que no haya ninguna presa por abortar y ninguna niña madre. Con el impulso tomado por la marea verde el año pasado, uno de los aprendizajes es que este es un reclamo del continente; lo cual va a estar sostenido con la presencia de mujeres de distintos países de la región (Uruguay Paraguay, México, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador).

Violencia

La violencia y los femicidios serán, como hace años, otro de los grandes temas. Las disidencias y la lucha por el cupo trans tendrán más protagonismo. Así como la criminalización a la militancia y de la migración: “acá hay una criminalización muy de comunidades migrantes”, explica Gisella Di Matteo de la Campaña #SomosPlurinacional y de la Cátedra Virginia Bolten. "No hay temas donde no nos metemos. Lucha contra el estractivismo, contra los agrotóxicos, contra el modelo productivo”, agrega Celina Rodriguez, del área de género del frente popular Darío Santillán.

Otros temas

Este año por primera vez va a haber una Plaza Abolicionista (en la Plaza Malvinas), para abordar la problemática de la explotación sexual. Se va a llamar Johana Ramallo, por una víctima de trata de la ciudad de La Plata, un caso que movilizó a todo el movimiento de mujeres y feminista de la ciudad. La joven había sido vista por última vez al salir de su casa el 26 de julio de 2017 y nunca volvió. María Julia Constans, de la Colectiva feminista Las Azucenas, parte de la organización, confirmó la participación de la madre de Johana.

Aunque las iglesias “hace años que no participan en forma organizada”, como recuerda Constans, llaman la atención de las organizadoras y no escapa a cualquiera que quiera verlo, las rejas que se pusieron hace menos de un mes a la Catedral y en la Basílica de Saponciano del centro de la ciudad.

Las organizadoras platenses esperan ansiosas por recibir la llegada de la marea verde, de la marea violeta, de esta ola feminista que no para de crecer; que a cada paso va transformando a las mujeres porque nunca se vuelve igual de un encuentro, pero sobre todo a las más jóvenes cuya presencia es cada vez más potente. “Estuve en el Encuentro de 2001 --recuerda Rodríguez--. Definimos en ese momento y decidimos hacer acciones con organizaciones que nos llamamos 'feminismos en los encuentros' e hicimos un panel 'el abc del feminismo'. Desde ese momento hasta ahora yo rescato los encuentros porque son lugares de mucho encuentro heterogéneo, muchas miradas; en algunos momentos las iglesias han intentado copar los encuentros o también hubo muchas actitudes de asustar a la gente” dice, pero eso no detiene a ninguna encuentrera. Pareciera que la masividad, que el ahora que sí nos ven, que el ahora que estamos juntas, están funcionando como poderosos mantras que potencian a las que participan y al mismo tiempo son una especie de antídoto para quienes las miran por TV buscando confirmar sus prejuicios frente a un movimiento pujante, revolucionario, subversivo al que desconocen".