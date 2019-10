La empresa Cidal (Compañía Industrial de Artículos de Látex), que provee globos para la reconocida marca Bombucha y preservativos para El Camaleón y Exotic, cerraría su fábrica ubicada en la Ciudad de San Luis, lo cual deja sin trabajo a 65 personas. Ante la inminente situación, los trabajadores mantienen una toma de la planta mientras hay negociaciones con la patronal y el gobierno provincial. Fuentes del sector advierten desde hace tiempo que hay importadores con sobrestock por la caída del mercado interno. Por eso se producen ventas a precio de remate para reducir costos operativos, lo cual funde a las empresas nacionales.

Cidal es una firma de capitales nacionales que opera desde 1953 y se dedica a la fabricación de productos de látex como globos de agua, de cotillón y preservativos de marcas acreditadas. Contaba con certificaciones de calidad e inserción exportadora, aunque “hace tiempo” venía con problemas. La fábrica está ubicada en un parque industrial de la ciudad de San Luis.

"No producimos porque no tenemos casi materia prima, y en el caso del látex, que es importado, la empresa no pudo hacer la compra", dijo Diego Acordeón, vocero de los trabajadores. El derrumbe del mercado interno en un contexto de mayor apertura importadora y aumento de costos son los factores a los que la empresa apela para explicar la decisión.

Cidal fabrica preservativos para las marcas El Camaleón, Exotic y Punticrem y globos de agua y de cotillón Bombucha y Ronda. También ha participado de licitaciones públicas para la venta de productos para el Estado nacional, PNUD (Naciones Unidas), gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Según las denuncias gremiales, la empresa adeuda salarios, quincenas, aguinaldos, aportes jubilatorios y ART a los trabajadores. Luego de la información que hizo circular la patronal en relación al cierre, la planta fue tomada por los trabajadores.