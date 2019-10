Dado que no habrá fútbol de la Superliga por la fecha FIFA, el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, tomó la decisión de comenzar una concentración especial de cara a la revancha frente a River Plate, el 22 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. La gran incógnita en el equipo para enfrentar al rival de toda la vida es la presencia del delantero Ramón Abila.

Luego de haber tenido el lunes libre, el plantel xeneize regresará este martes por la tarde a los entrenamientos en el complejo Pedro Pompilio, aunque con la particularidad de que hasta el sábado se quedará concentrado en un hotel de Puerto Madero.



La intención del cuerpo técnico es fortalecer al grupo, trabajar en varios aspectos para intentar revertir la serie que está 0-2, y hasta existe la chance de que Alfaro realice algún doble turno de entrenamiento.



Por otra parte, el club de la Ribera decidió que no dará parte oficial sobre Abila, quien padeció una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que el cuerpo médico evaluará día a día. Tal como sucedió Eduardo Salvio, a Wanchope Abila lo tratarán en varios turnos, analizarán su rehabilitación y buscarán tenerlo para la revancha del 22 de octubre.



En este punto, trascendió que la molestia del ex atacante de Huracán se produjo en el partido de ida en el Monumental. Y que siguió con esa dolencia. Se le hicieron estudios y se confirmó esa pequeña lesión. Cabe destacar que el nueve xeneize venía de una avulsión en el aductor derecho.

En caso de no estar a disposición, Alfaro maneja otras alternativas: colocar a Mauro Zárate más como delantero de área y no tan retrasado; apostar a un nueve más clásico como Franco Soldano; o bien que juegue el venezolano Jan Hurtado, también centrodelantero, aunque con diferentes características a las del ex Unión de Santa de Fe.



Boca Juniors, puntero de la Superliga tras haber vencido 1-0 a Defensa y Justicia el último domingo, enfrentará a Racing Club recién el sábado 19 de octubre. En principio, para ese encuentro jugarán casi todos suplentes, debido a que será tres días antes de la revancha ante River Plate.