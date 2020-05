Amor por la camiseta y solidaridad

Mariano Andujar, Dani Alves, Giorgio Chiellini, Virgil van Dijk, Nicolás Tagliafico, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic, Luka Modric, James Rodríguez, Álvaro Morata y Paulo Dybala. No es un equipo que salga de memoria ni siquiera un selectivo internacional, aunque así lo parezca. Son sólo algunos de los más de 100 jugadores y jugadoras, ídolos de todo el mundo, que se han unido a través de la plataforma shirtum.com a la campaña solidaria #TheBiggestGame. Esta iniciativa impulsada por Alejandro "Papu" Gómez y Mariano Izco tiene como objetivo principal recaudar fondos a través del sorteo de camisetas. En su afán por aportar soluciones contra el avance de la covid-19, lo recolectado se destinará a hospitales e instituciones benéficas que los protagonistas hayan elegido al momento de donar su prenda.

"Todo empezó porque con Papu Gómez y algunos socios de Barcelona estamos en un proyecto hace un tiempo. Por las complicaciones que trajo el Coronavirus decidimos ayudar y dejamos de lado nuestro plan momentáneamente. Así fue que arrancamos esta iniciativa que busca ayudar a los hospitales. Para eso le pedimos a cada jugador que de su museo personal nos donara su camiseta o una que hubiese cambiado. Con el Papu empezamos a llamar a los jugadores y a hacer correr la voz. Convocamos a jugadores que conocemos y a otros que no. La verdad que todos mostraron gran predisposición para sumarse", contó en exclusiva para Líbero, Mariano Izco, futbolista argentino de 37 años que comenzó su carrera en San Telmo y que desde 2006 milita en el fútbol italiano.

Radamel Falcao aportó la casaca del Galataray, aquella con la que debutó e hizo su primer gol en el equipo turco; Germán Pezzella entregó la primera camiseta de Fiorentina que utilizó tras la muerte de Davide Astori (ex capitán del equipo, fallecido en 2018 tras un paro cardíaco); Darío Benedetto colaboró con la prenda que lo acompañó en el festejo de su primer tanto en Olympique de Marsella; Papu Gómez, con la camiseta que utilizó en octavos de final ante Valencia por la Champions League; Rodrigo de Paul, con la del último Argentina–Brasil; y Eduardo "Toto" Salvio, la camiseta con la que se consagró campeón con Boca ante Gimnasia de La Plata.

Sin dudas recuerdos importantes en la colección personal de los futbolistas, quienes igualmente entendieron que serían mucho más útiles si sirvieran para dar una mano a quienes más lo necesitan en un momento tan complicado.

Cada una de las más de 130 camisetas que lograron juntar estos mediocampistas que forjaron su amistad en Catania están disponibles en la plataforma Shirtum. Los fans ingresan al sitio y mediante una donación de cinco euros participan en sorteos para obtener la camiseta que les interesa. Por cada aporte de cinco euros suman un token (ticket). Cuanto más tokens de una misma camiseta sumen más chances de ganarla tendrán.

Los fondos son recaudados por la Fundación Donamus, que será la encargada de distribuir las donaciones obtenidas por cada camiseta a los diferentes beneficiarios que cada deportista haya determinado. Javier Saviola, Ever Banega, Christian Vieri, Ander Herrera, Joaquín, Douglas Costa, Claudio Marchisio, Rafinha Alcántara y Edin Dzeko son algunos otros futbolistas de renombre que no se apegaron a sus colecciones privadas y priorizaron el bienestar de los demás.

"La verdad es que ninguno de los que llamamos nos dijo que no. Lo que sí, algunos no la tenían encima por la cuarentena. Futbolistas de talla mundial que uno tal vez piensa que pueden no considerarte. Sin embargo todo estuvieron disponibles", agregó Izco, quien mencionó que forjó su amistad con Alejandro Gómez cuando el futbolista surgido de Arsenal llegó al Catania en 2010.

"En el fútbol podés tener muchos compañeros con los que te llevas bien, pero de ahí a hablar de una amistad no es fácil. Nosotros nos hicimos amigos enseguida. Y aunque el fútbol te lleva por distintos caminos el vínculo se mantuvo intacto. Así fue como encaramos este proyecto y cuando surgió la idea de ayudar no lo dudamos ni un minuto porque lo que está pasando hoy en el mundo creo que no lo vamos a olvidar nunca más. La gente necesita ayuda de verdad y si tenemos esta posibilidad no podemos dejarla pasar", agregó este volante de 37 años, que actualmente milita en el SS Juve Stabia de la Serie B de Italia.

"Por el momento desconocemos cuánto se lleva recaudado porque desde el momento en que la camiseta está disponible en el portal pasan 14 días hasta que se entrega. Tenemos la de 130 o 140 jugadores y van saliendo en etapas. Las primeras 50 o algunas más estarán dos semanas online y recién pasaron poquitos días desde que comenzamos. Sabemos las dificultades que se están viviendo, pero también la importancia de que cada uno pueda aportar de acuerdo a sus posibilidades. Hay gente que está pasando hambre y hay que ayudarlos, no pedirles una donación. Pero para los que viven otra realidad sepan que lo recaudado se destinará a hospitales. Acá no hay beneficios personales, sí colectivos. Por lo que nos dicen extraoficialmente los números marchan bien", describió.

Evidentemente Izco estaba en lo cierto, porque una de las patas periodísticas de este proyecto informó que hasta el momento juntaron casi 50.000 euros.

La campaña solidaria incluye a estrellas del fútbol femenino y también de otras disciplinas, como el tenis, con Juan Martín Del Potro como exponente. El proyecto es impulsado desde Shirtum, una aplicación de coleccionismo digital basada en tecnología Blockchain (que elimina los intermediarios en las operaciones) y que en este caso puso su estructura a disposición de la Fundación Donamus para llevar adelante la colecta. Estaba previsto que el emprendimiento saliera al mercado el 5 de mayo, pero ante la gravedad de la situación sanitaria decidieron alterar sus prioridades y dedicar sus esfuerzos a responder al llamado de los futbolistas.

Mariano Izco pasa la cuarentena en Catania, junto a su esposa y dos hijos. Se instaló en esa ciudad luego de luego de jugar ocho años en el equipo siciliano. Imagina su retiro y su futuro allá. "Para ver cómo sigue el fútbol después del parate por la pandemia tendremos que esperar hasta el 18 de mayo. No hay precisiones todavía. Por ahora estamos entrenando desde casa, siguiendo la rutina que nos envía el club y haciendo videollamadas por Zoom para estar en contacto", explicó Izco. Por su parte, su socio y ex compañero de equipo, Papu Gómez, retornó el martes a las prácticas físicas junto a sus compañeros del Atalanta en una sesión de entrenamiento opcional.



[email protected]