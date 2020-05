No se realizará el Festival de Cannes

En lo que debe considerarse una capitulación de Thierry Frémaux, obstinado en realizar una edición presencial del Festival de Cannes a pesar de la pandemia, el propio director general de la muestra más importante del calendario cinematográfico internacional afirmó hoy domingo -en dos entrevistas publicadas simultáneamente en Francia y Gran Bretaña- que presentará una selección oficial de películas a principios de junio que se estrenarían en el otoño europeo con el sello "Cannes 2020" y colaborará con varios festivales, incluido su rival Venecia, para presentar algunos estrenos.

"Estamos trabajando en la lista de títulos que habrían formado parte de la 73ª edición, y la anunciaremos a principios de junio. Todas son películas con estreno en cines programado entre ahora y la primavera europea de 2021", afirmó Frémaux. "Lo más probable es que la lista no esté estructurada como como de costumbre, con la división en Competencia, Fuera de competencia y Un Certain Regard. Una vez que la lista haya sido publicada, la idea es comenzar a organizar eventos en salas de cines". Frémaux también confirmó que los títulos en cuestión no serán elegibles para la selección de Cannes 2021, y que los directores y productores interesados ​​en esa edición ofrecerán sus películas en una fecha posterior, cuando el comité de selección comience a ver los largometrajes elegibles, entre ellos Benedetta, la nueva película de Paul Verhoeven, cuyo lanzamiento se pospuso --significativamente-- hasta mayo de 2021.

El director de Cannes no excluye una colaboración con el festival de Venecia, especificando cuál será la estrategia para el otoño boreal, con una descentralización de las películas: "Iremos a Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastián, Nueva York, Busan, y habrá también muchas películas en el Festival Lumière en Lyon, que acoge títulos clásicos y contemporáneos. Y con Venecia la intención es ir más allá y presentar películas juntos", señaló Frémaux. La idea es apoyar las películas que habrían estado en la Croisette, y Frémaux mencionó tres títulos que muchos ya dieron como probables en el programa de Cannes: The French Dispatch de Wes Anderson, Tre piani de Nanni Moretti y Soul, de los estudios Pixar El director del festival había aludido previamente a la posible selección de Top Gun: Maverick , que saldrá en junio pero actualmente está programado para diciembre en los Estados Unidos.

Mientras tanto, la edición virtual del Marché du Film de Cannes se realizará del 22 al 26 de junio, junto con un mercado online liderado por agencias estadounidenses. A su vez, la realización del Festival de Cine de Venecia se decidirá a finales de este mes. Los organizadores distribuyeron recientemente una breve encuesta a los actores de la industria para medir el hipotético nivel de asistencia de los cineastas, intérpretes y productores.