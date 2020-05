Fernando Gago: "Que no haya descensos le quita competencia al fútbol"

El mediocampista de Vélez Fernando Gago afirmó que el parate de la actividad deportiva por la pandemia del coronavirus genera "incertidumbre para los futbolistas y los clubes", y consideró que la suspensión de los descensos "le quita competencia" al fútbol argentino.

"Es raro pensar en un fútbol sin gente por tanto tiempo, porque no se sabe nada de cuándo va a volver. Es una incertidumbre tanto para los futbolistas como para los clubes", resaltó Gago en declaraciones a la señal de cable TyC Sports. En la misma línea, continuó: "Los clubes también tienen sus preocupaciones, es difícil mantener los contratos o una estrategia para planear un equipo. Va a estar complicado".

En cuanto a la situación de los futbolistas tras las medidas anunciadas por la AFA, el ex volante de Boca dijo: "Estuve hablando con muchos jugadores y está la incertidumbre de no saber lo que va a pasar". "Se terminan muchos contratos y quizás los clubes prefieren no renovar por una cuestión de que no se sabe cuándo se va a volver", añadió.

Asimismo, remarcó: "También tener la posibilidad de estar dos años sin descensos le quita un poco de competencia a lo que es pelear por algo". Y expresó que, antes de la reanudación, lo ideal sería "poder hacer cosas para lograr que esto se ordene y que haya un torneo competitivo, donde también la prioridad sea el futbolista".