Angelici: "Cuando se postuló Riquelme, sabía que perdíamos"

El ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici confesó este lunes que cuando "(Juan Román) Riquelme se postuló a la vicepresidencia del club, ya sabía que el oficialismo "perdía" las elecciones de diciembre del año pasado.



"La verdad es que cuando Román decidió participar, sabía que perdíamos las elecciones, porque es un ídolo y fue determinante. Desde que cerramos las listas, sabíamos que era muy difícil", reconoció a radio Rivadavia el ex titular xeneize, quien añadió: "Pero me hago cargo de la derrota porque yo elegí al candidato (Christian Gribaudo)".



Angelici, que nunca había hablado de eso en lo que va del año, rompió el silencio: "Sinceramente no sé si pensé que Riquelme iba a estar de nuestro lado. Pero ya pasó, ahora hay nuevas autoridades y él está. Yo como socio y abonado respeto a los que llegaron, pero me hubiese gustado que Ameal me entregase las finanzas como yo se las entregué a él. Había 5 millones de dólares y 3.200.000 a cobrar en la semana por la venta de Wilmar Barrios. En cambio, yo encontré al club con deudas", disparó.



Angelici indicó que durante sus dos mandatos "Boca triplicó su patrimonio neto, no tiene deudas, posee un predio como el de Ezeiza, que es la envidia de todos, y se habían adelantado pagos. Por eso cuando me hablan de una auditoría, me quedo muy tranquilo. A Ameal​ lo llamé al día siguiente de la elección y nunca tuve respuesta. Me parece bien que haga una auditoría porque son las que reflejan los balances perfectamente", argumentó.



"Yo gestioné honestamente, y lo hice con pasión y con amor. Me hubiese gustado ganar doce títulos en lugar de seis, eso seguro; pero dejamos una gran gestión, Boca no le pidió ayuda al Gobierno, como sí hicieron otros clubes al llegar este parate por el coronavirus. Nosotros triplicamos el patrimonio del club", destacó.



"Lo que sucedió fue que hay socios de Boca a los que sólo les interesa ganarle a River. Por eso no es casualidad que el único sector en el que ganamos la elección fue en vitalicios; eso pasó porque la gente más grande valora más la gestión que otra cosa. Pero donde votó mucha juventud perdimos esa diferencia", analizó a casi seis meses de aquel sufragio.



Sin embargo, en el aspecto futbolístico se enorgulleció de "contratar a Nicolás Burdisso" como manager, "porque después de la derrota con River en la final de la Libertadores de Madrid era necesario un director deportivo que eligiera un entrenador; él me sugirió a Gustavo Alfaro y estuve de acuerdo. Por eso al técnico lo llamé para felicitarlo ahora que se ganó la Superliga", apuntó.



No obstante, aclaró: "Atención, yo no me sentí campeón de la Superliga, porque campeones son los jugadores. Boca mejoró en este primer semestre del año con el cambio de técnico (llegó Miguel Angel Russo), pero siempre le voy a estar agradecido a Alfaro, porque él también hizo su trabajo. El título me puso muy contento por los futbolistas y, sobre todo, por la gente, que necesitaba festejar un campeonato", subrayó.



"Lo que ocurre es que uno siempre confía en el cuerpo técnico y en que vas a ganar. Pero el adversario también juega. Estoy seguro que se van a volver a cruzar Boca y River en la Copa, y vamos a ganar. Después, con (Rodolfo) D'Onofrio pudimos tener alguna diferencia, pero cada uno defiende el interés de su club. El fútbol es pasión y te calentás. como yo lo hice, pero siempre fui respetuoso y agradecido de los jugadores que traje al club, porque siempre salieron a ganar", sentenció.



Luego aclaró el silencio de radio desde que su agrupación perdió las elecciones. "El mejor aporte a la nueva conducción era callarse. Había un torneo que se estaba peleando y por eso tomé la determinación de guardarme junto con mi familia. Ahora sigo al equipo desde afuera, porque estoy muy ocupado tratando de pagar los 1.600 salarios de los empleados de mis empresas", afirmó Angelici.



"A Tapia no lo apoyo"

Asimismo, el ex presidente de Boca Juniors sostuvo que ya no apoya al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"La verdad es que hace rato que no hablo con Tapia; desde diciembre, cuando perdimos las elecciones en Boca. Tapia fue por un camino que no fue lo que acordamos y hoy no lo apoyo", resaltó Angelici, que sin embargo nunca renunció a la vicepresidencia primera de la AFA, pese a que ese lugar era para su reemplazante en el club de la Ribera, Jorge Ameal.

Hoy nadie se pone a hacer una lista.enfatizó el ex dirigente de 56 años.Ese departamento estaba a cargo del titular de Huracán, Alejandro Nadur, pero ahora pasará a manos del titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino.