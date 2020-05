Ameal: "No nos temblará el pulso cuando la Justicia se expida por Villa"

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, habló por primera vez públicamente del caso de violencia de género denunciado por Daniela Cortés, ex novia del atacante colombiano Sebastián Villa, y dijo que el club espera "la resolución de la Justicia".



"Es un tema sensible para Boca, sus dirigentes y para todo el mundo. Está en manos de la Justicia, pero mientras tanto él (Villa) sigue siendo jugador del club", dijo a radio La Red, y agregó: "Nosotros queremos ser esclavos de la Justicia y cuando ésta se expida, no nos temblará el pulso".



El presidente xeneize también se refirió a las declaraciones del ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, quien sostuvo que Boca era el único club que no pidió ayuda al Estado debido a la crisis económica originada en el parate de la actividad por la pandemia de coronavirus.



"El ministro Lammens se equivocó cuando dijo que Boca no pidió ayuda al Estado, le informaron mal, porque lamentablemente sí tuvimos que hacerlo por la situación que vivimos", resaltó.



"Y en cuanto a la vuelta del fútbol, es una expresión de deseos que la pelota vuelva a rodar. Nosotros queremos que vuelva el fútbol lo más rápido posible, pero siempre cuidando la vida. Y coincido con el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, en que tenemos que jugar con público", remarcó.



Más adelante y ya apuntando al tema económico en relación con el plantel, señaló: "El tema con Carlos Tevez se va a resolver rápido, porque es ídolo de Boca y va a terminar su carrera en el club. Y en cuanto a Mauro Zárate, nos sentaremos con él y veremos qué es lo mejor para el club y el jugador".



Finalmente, Ameal, de 71 años, destacó: "Pero mientras tanto seguimos trabajando, ahora con los socios del exterior; y pese a los problemas que tiene el mundo, se hicieron 1800 asociados nuevos, que pagan 6 dólares. Tendremos que darles un servicio y pasarles información a través de las redes sociales durante las 24 horas".