Las alianzas opositoras denunciaron irregularidades ante la Justicia Electoral en el proceso electoral correntino, en la previa a los comicios del próximo 31 de agosto. Apuntan al cambio de empresa para la logística y a la compañía encargada de la transmisión de datos.

Así lo explicó la presidenta del Partido Justicialista de Corrientes y exsenadora nacional, Ana Almirón, quien contó que desde la alianza Limpiar Corrientes reclaman veedores federales: "Queremos que la transmisión de datos sea lo más clara posible y que le dé calidad democrática a esta elección", declaró Almirón.

La denuncia apunta, por un lado, al cambio de la compañía estatal Correo Argentino, encargada hace 42 años de la logística electoral y el traslado de urnas, por el privado Correo Andreani.

"Hasta el día de hoy, a una semana de los comicios, los apoderados ni siquiera tenemos el armado de la logística y no tenemos certificados de escrutinio", reclamó la presidenta del PJ correntino. "Hoy llegó a uno de los municipios la repartición de los telegramas para los diferentes presidentes de mesa, lo que genera una total parcialidad y, lejos de darnos las garantías necesarias a las diferentes fuerzas, hoy tenemos mayores incertidumbres", agregó.



Por otra parte, la empresa encargada de la transmisión de datos también fue apuntada por la presentación. Se trata de TelCo, una sociedad anónima con con participación estatal ligada al candidato a gobernador por la fuerza oficialista, Juan Pablo Valdés, también hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés.

"Desde hace un tiempo venimos diciendo que la Justicia en Corrientes, como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, están viciados, por algo nuestra alianza se llama 'Limpiar Corrientes. No es solamente un eslogan, es limpiar Corrientes de la corrupción que hoy vemos en los tres poderes del Estado", subrayó Almirón en Escuchá Página|12.



Según la titular del justicialismo correntino, Valdés sabe que tiene una elección difícil por delante, no sólo porque Martín Ascúa, candidato de Limpiar Corrientes, es el favorito, sino también porque la Unión Cívica Radical, actual oficialismo, va dividida en dos expresiones, una que responde al propio Valdés y otra que responde al exgobernador Ricardo Colombi.

Sumado a esto, el jefe provincial tampoco logró un acuerdo con el oficialismo nacional y La Libertad Avanza presentó su propio candidato. "Todos estos desmanejos e irregularidades muestran que hay una preocupación en el Gobierno de la provincia", concluyó la exsenadora.