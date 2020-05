Cien ollas populares para demandar política alimentaria al Estado

La organización Barrios de Pie organizó ayer 100 ollas populares en 80 puntos de la ciudad de Salta. La actividad tuvo como finalidad visibilizar la necesidad alimentaria y exigir respuestas al gobierno provincial para que cumpla con el compromiso asumido de asistir con mercadería.

También solicitan celeridad al Gobierno nacional porque la última vez que les enviaron alimentos fue en marzo. Desde la organización sostienen que la cantidad de personas que asiste a comedores y merenderos sigue en aumento durante el aislamiento preventivo y obligatorio.

"Se ha incrementado la demanda de alimentos en los barrios, en algunos casos se ha llegado a triplicar. Eso no viene acompañado por recursos (del Estado) para hacer frente a la situación", manifestó a Salta/12 el dirigente de Barrios de Pie, Ignacio Palarik.

Palarik sostuvo que vienen participando de reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social en las que la provincia se ha comprometido a brindar la asistencia con mercadería a comedores y merenderos, pero hasta la fecha no lo hicieron. "No nos ha llegado nada. No se avanzó en la distribución", expresó.

"Además de visibilizar la situación, el objetivo es hacer un llamado de atención para poner en conocimiento cuál es la situación y que los recursos lleguen al barrio", añadió el dirigente.

En cuanto al gobierno provincial, Palarik dijo que es necesario que le dé "celeridad a las políticas publicas que anuncian o discuten".

En lo que respecta a la Nación, planteó que "hay demoras en la entrega de alimentos". "La última vez que recibimos mercadería fue a fines de marzo", afirmó.

Palarik detalló que los comedores y merenderos de Barrios de Pie se sostienen en parte con lo que reciben de la Nación y otra, con donaciones. "Esta situación (de cuarentena ante la pandemia de la Covid-19) genera una lógica de solidaridad fuerte en el vecino que busca espacios de participación, donando, acercando algo que después sirve para el comedor y merendero", contó. Dijo que se están conformando redes solidarias barriales a través de grupos de whatsapp o por contactos entre vecinos y vecinas y miembros de la organización.

Barrios de Pie propone la conformación de Comités de Emergencia en los barrios, "que sirvan como espacio de organización vecinal". La propuesta es que sean independientes pero que tengan articulación con el Estado. Palarik indicó que pueden servir para el diagnóstico de los lugares donde el Estado debe intervenir con la función sanitaria, alimentaria, educativa o de concientización.

En Salta, la organización planifica crear 100 Comités. Palarik dijo que ya vienen funcionando con la lógica que proponen en los barrios Solidaridad, Floresta, Castañares, 15 de Febrero, entre otros.

Ante la flexibilización de la cuarentena en Salta, Palarik sostuvo que hay expectativa en las clases populares por la posibilidad de reactivar sus trabajos. "Veíamos como se venía deteriorando la situación por el parate económico y cómo aumentaba la demanda en comedores y merenderos. Esto de ir levantando algunas restricciones, para retomar trabajos y generar algún ingreso genera esperanza", aseveró el referente. Sin embargo, consideró que la recuperación de la economía va a demorar y por ello es necesaria la asistencia gubernamental en los barrios.

"En Salta no hay circulación del virus. Si el escenario se modifica vamos a tener que dar marcha atrás", aseguró el dirigente, y agregó que deberán sumar conciencia para no generar efectos contraproducentes.