Beckenbauer regresará a la tribuna del Bayern

Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán y ex presidente del Bayern Múnich, regresará mañana al estadio Allianz Arena junto a su ex compañero y también ex mandatario del club bávaro Uli Hoeness, para el encuentro del líder de la Bundesliga ante el Eintracht Frankfurt, correspondiente a la fecha 27 del certamen.

Hoeness y Beckenbauer fueron incluidos en la delegación de ocho personas que, en el marco de las reglas especiales por el protocolo de coronavirus, puede llevar Bayern a la tribuna. El "Kaiser" asistirá así al estadio después de un largo tiempo de ausencia por problemas de salud. "Voy a gozar el partido a puerta cerrada y concentrarme de lleno en lo que pasé en el campo", dijo Beckenbauer al diario Bild.

El ex seleccionador alemán considera incluso que para él hay una ventaja en el hecho de que el partido sea sin público. "Normalmente siempre hay alguien que me pregunta, ¿Franz, cómo has visto esto o lo otro? Yo prefiero ver fútbol sin tener que hablar mucho", dijo Beckenbauer.

Tras el regreso de la semana pasada, la Bundesliga tendrá este sábado cinco partidos, entre los que se destacan el duelo entre el líder y el Eintracht Frankfurt y la visita del Borussia Dortmund, escolta a cuatro puntos, a Wolfsburgo. La jornada comenzó este viernes con la goleada del Hertha por 4-0 ante el Union Berlín en el clásico de la capital alemana.