Un ex NBA golpeó a un manifestante por romperle una ventanilla

JR Smith, ex campeón de la NBA y compañero de LeBron James en Cleveland Cavaliers, se vio envuelto en un polémico hecho, al darle una paliza a un manifestante durante las protestas que se están llevando a cabo en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. De acuerdo a lo que explicó el jugador, la víctima le había roto la ventanilla de su camioneta.

En el video que difundió la prensa estadounidense, se lo puede ver a Smith golpeando a a patadas a un joven con el cabello rubio, que está tirado en el piso. Después de varios impactos, la víctima pudo pararse y escapar, aunque Smith alcanzó a pegarle otra trompada antes de que se fuera, mientras las personas que acompañan al basquetbolista intentaban detenerlo. El hecho se dio durante las protestas que se llevaron a cabo en Los Angeles tras el asesinato de Floyd.

"Uno de esos blanquitos hijos de puta estaba rompiendo la ventanilla de mi auto. Así que me cuando me di cuenta, lo persegui y le pateé el culo", dijo Smith en un video en que intentó explicar lo sucedido. El ex jugador de los Knicks dijo que estacionó su auto en un área residencial, lejos de la zona en la que se estaban desarrollando las protestas y los saqueos. Además, aseguro que no se trataba de una cuestión racial.

“Esto no es un tema de odio. No tengo problema con nadie que no tenga un problema conmigo. Es un problema del jodido sistema. Eso es todo”, expresó Smith, que jugó 14 temporadas en la NBA, con pasos por New Orleans, Denver, Nueva York y Cleveland, donde ganó un título y llegó dos veces a las finales en compañía de LeBron James.



Con un perfil polémico y muchos actos de indisciplina en su carrera, Smith es dueño de una de las jugadas más recordadas de los últimos años cuando durante la final de 2018 ante Golden State, capturó un rebote con el partido empatado y, en vez de atacar el aro, se fue hacia su campo con el balón para consumir esos segundos finales. De esa forma, el juego se fue a tiempo suplementario, donde los Cavaliers perdieron el partido.