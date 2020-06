Funcionario insultó a policías en un control y fue apartado

El Gobierno de Salta tuvo un domingo agitado. Al final del día en que tuvo que anunciar la novedad de otras personas infectadas con el virus de la Covid-19, informó que apartó de su cargo de coordinador jurídico del Ministerio de la Producción, al abogado Juan Adrián Medrano de la Serna.

"La medida se adoptó en razón de los acontecimientos ocurridos en la localidad de Campo Quijano", informó escuetamente el Gobierno en un comunicado. Añadió que se hizo entendiendo que "se debe dar el ejemplo, más en circunstancias tan difíciles como las que vive Salta y el país, respetando la labor de policías, médicos y funcionarios que cumplen con muchísimo esfuerzo con su servicio".

El parte oficial no da mayores detalles sobre "los acontecimientos" en Quijano, pero viene a confirmar la información que trascendió en las redes sociales, que da cuenta de que Medrano de la Serna insultó a policías en un control, sacó a relucir su condición de funcionario provincial y terminó llamando al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, quien, según esta versión, intervino para que siguiera su viaje sin prestarse al control.

El Gobierno tomó la decisión de despedirlo en el final de una jornada en la que las redes sociales explotaron con mensajes de enojo de policías y familiares de policías, molestos por el maltrato y las expresiones racistas que el funcionario volcó en el control.

Las redes sociales fueron usadas para difundir el informe policial que daba cuenta del incidente protagonizado por el funcionario. Según este documento, el sábado último Medrano de la Serna viajaba por la ruta nacional 51, "aparentemente quería ir a la casa de su esposa que está ubicada en Finca Cámara"..

A las 13.45, en el puesto de control ubicado en el kilómetro 21 de la ruta nacional 51, en la localidad de Campo Quijano, se detuvo el vehículo del funcionario para realizar un control, dado que se trataba de un tránsito entre distintas jurisdicciones municipales. Medrano de la Serna reaccionó de una manera tal que los policías del control pidieron ayuda avisando que estaban ante "un masculino ofuscado".

El oficial José Ibáñez y otros dos policías fueron al puesto. Ahí el sargento ayudante Sergio Ramos relató que Medrano de la Serna mostró un certificado del Comité Operativo de Emergencia de Salta (COES) mientras lo insultaba: "negro de mierda, no sabés quién soy yo". Ramos dijo que trató de tranquilizarlo e insistió para que exhibiera el permiso de circulación, pero el funcionario "agarra su teléfono celular y realiza el llamado al Ministro de Seguridad diciendo a viva voz 'Estoy con estos negros de mierda que me tienen acá, tengo cuatro pelotudos que no saben hacer las cosas, esto no se va a quedar asi'. Que ante esto el Sgto. Ayte. Ramos recibe un llamado por parte de la superioridad aduciendo que lo dejen circular al Sr. Medrano".

El Ministerio de Seguridad no hizo ninguna declaración formal sobre estos trascendidos. El periódico El Expreso citó una breve declaración del ministro Pulleiro: "Cuando me enteré que era funcionario de gobierno, le propuse al gobernador que le pida la renuncia o lo eche del cargo”.

Un funcionario de herencia

Juan Adrián Medrano de la Serna, que es hermano de la ministra de Salud, Josefina Medrano, puede considerarse parte de la herencia recibida por la gestión de Gustavo Sáenz, aunque, claro está, nada lo obligaba a designarlo.

El 10 de enero último se publicó en el Boletín Oficial de Salta la decisión administrativa 3/20, por la que se designó al abogado en el cargo de coordinador Jurídico del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable a partir del 11 de diciembre de 2019, "con una remuneración correspondiente al 90% de Secretario".

Medrano de la Serna venía en la función pública por lo menos desde 2016, cuando fue designado asesor jurídico de la ex Secretaría de Comercio, MiPyMess y Desarrollo Local, que dependía por entonces del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, en la gestión de Juan Manuel Urtubey. En noviembre de 2017 tuvo un ascenso a director general de Asuntos Jurídicos de Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, designación realizada mediante la decisión administrativa 2208/17, que establecía una "remuneración equivalente a Secretario".

Con la llegada de Sáenz al gobierno provincial, dejó este cargo de director general pero prontamente pasó a ocupar el de coordinador jurídico de la cartera de Producción. Ahora fue apartado de este cargo.