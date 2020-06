Orán volvió extremar medidas de cuarentena 

Durante la mañana de ayer el intendente de la ciudad de Orán, Pablo González, anunció vía teleconferencia las nuevas medidas de aislamiento que regirán para los próximos 14 días.

Acompañado del gerente general del Hospital San Vicente de Paúl, Marco Espinoza, el jefe comunal indicó que a raíz de la confirmación del octavo caso de contagio coronavirus en Salta, en un ciudadano de aquella localidad que tuvo contacto estrecho con al menos 26 personas que ya están aisladas, vuelven por 14 días a extremar las medidas de cuidado y aislamiento preventivo. Ese anuncio se hizo por la mañana, cuando todavía no se conocía la confirmación de otros cuatro contagiados con la Covid-19, precisamente del grupo de 26 contactos con el octavo enfermo.

Entre las medidas que se tomaron desde el Comité Operativo de Emergencia municipal, se encuentra la de volver a cerrar todos los comercios, que sólo podrán realizar ventas online y entregas tipo delivery. También deberán permanecer cerradas las ferias, y la gastronomía volverá a trabajar exclusivamente a través de la entrega puerta a puerta. El mercado de abasto local sólo atenderá para el sector mayorista y cierra totalmente la venta minorista.

En cuanto a la circulación, González explicó que se intensificarán los controles y se restringe cualquier tipo de movimiento a partir de las 22, salvo para los casos exceptuados de salud y seguridad.

Bancos y rapipagos sí atenderán, aunque se extremarán los controles para hacer respetar los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social y la entrega de alcohol.

“En el municipio garantizaremos los servicios esenciales vinculados al alumbrado, barrido y limpieza, obras públicas, bromatología y defensa al consumidor”, manifestó el mandatario.

El transporte urbano de pasajeros será sólo para exceptuados. Mientras que taxis y remises podrán llevar un máximo de dos personas por cada vehículo habilitado.

Vuelven a cerrar sus puertas las iglesias y templos y se suspenden las salidas recreativas y los deportes individuales.

El intendente también dispuso el regreso de los controles estrictos para el ingreso a la ciudad, “se volverá a pedir procedencia de cada uno de los individuos que llegan”, sostuvo.

“Todo lo hacemos para cuidar la vida y la salud de los oranenses. No hay memoria de una situación tan alarmante”, agregó González, quien culminó con una imploración divina al estilo del gobernador, “ruego a Dios y elevemos una oración para que nos siga protegiendo y bendiciendo”.

También el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta confirmaron ayer que retrotraen las medidas de relajación de la cuarentena y volver a atender a puertas cerradas.

El octavo caso, detectado en Orán, generó temor en la población, debido a que esa persona estuvo sin respetar la cuarentena desde el lunes y hasta el miércoles en aquella ciudad sin informar a las autoridades que había viajado a Buenos Aires junto a un camionero que también dio positivo en la ciudad de Fraile Pintado, Jujuy.

Las autoridades salteñas se enteraron de lo sucedido recién cuando en la provincia vecina anunciaron el positivo del camionero que lo trasladó. Hasta el momento hay 26 personas aisladas por haber mantenido algún tipo de contacto con la persona que dio positivo. Por la noche de ayer, se confirmó que las muestras de cuatro de estas 26 personas dieron positivo para Covid-19. Y todavía se esperan resultados de otros estudios realizados sobre contactos estrechos del octavo contagiado.

El secretario de Gobierno de la ciudad de Orán, Esteban Acosta, dijo a Salta/12 que la medida de retrotraer la Fase de cuarentena se dio para a evitar que el virus se pueda seguir propagando, y que realizarán controles más estrictos en el ingreso sobre todo con los camioneros, dado que ese ejido municipal tiene presencia de muchos transportistas.

“Ellos vienen con un permiso de circulación porque prestan servicios de primera necesidad, pero casi todos lo hacen desde Buenos Aires”, explicó el funcionario.

Informó que ahora el control los llevará hasta “una playa de transferencia” para evitar que esas personas circulen dentro de la ciudad. “Vamos a darles todas las comodidades para que se puedan quedar allí hasta su retorno”, indicó.

Acosta aseguró que ya existe una denuncia penal contra el octavo positivo de coronavirus debido a no haber informado su procedencia, “él le dijo a las autoridades que venía de Pichanal, no de Buenos Aires”, sostuvo. Aunque no quiso criminalizarlo directamente al aclarar que “seguramente no supuso que la otra persona portaba el virus”. Sin embargo, la Fiscalía Federal de Orán informó a Salta/12 que inició una investigación de oficio.

“Como el contacto de personas con las que de alguna manera estuvo es grande, es que tomamos las medidas que tomamos de endurecer la cuarentena”, subrayó.

Desde el viernes, cuando se informó oficialmente del octavo caso confirmado en la provincia, las ciudades cercanas, como Pichanal, Yrigoyen o Colonia Santa Rosa, ya comenzaron a extremar medidas de circulación de ingreso y egreso y retrotrajeron muchas de las actividades exceptuadas en los últimos días, como las actividades deportivas y recreativas o la atención gastronómica y comercial. Habrá que ver cómo repercuten hoy las novedades de anoche, sobre los otros cuatro casos confirmados, con los cuales el número total de infectados llega a 12 en la provincia, ocho de ellos importados.

No debía realizar cuarentena

El mismo secretario de Gobierno municipal se encargó de desmentir la denuncia contra Pablo González, que indicaba que no habría respetado la cuarentena luego de retornar, durante la madrugada de este domingo, de la provincia de Tucumán.

El intendente viajó el fin de semana a la ciudad capital de la provincia vecina para acompañar a una de sus hijas tras el fallecimiento de su madre y ex compañera de González, Claudia Tolra.

Acosta explicó que el mandatario municipal tenía todos los permisos para realizar ese viaje, “salió de la provincia por menos de 24 horas autorizado por los ministerios de Seguridad de Tucumán y Salta”, aseguró.

Añadió que el permiso es posible siempre y cuando la provincia de la que arriba no tenga circulación local del virus (que es el caso de Tucumán), y no haya permanecido más de 24 horas.

El subsecretario de Salud de Salta, Raúl Ríos, confirmó esta información y aseveró que Pablo González estaba en regla. Aclaró que lo mismo sucede con los camioneros que circulan dentro de las provincias con la misma situación epidemiológica, es decir, sin circulación interna. “Siempre y cuando no permanezcan más de 24 horas”.

Ríos añadió que no es el caso de quienes llegan de provincias como Buenos Aires, el Chaco, o Córdoba, “quienes sí están obligados a realizar la cuarentena obligatoria”.