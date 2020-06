Coronavirus: el Padre Guillermo de la Villa 31 dio positivo

"Estoy muy bien", señaló el Padre Guillermo, a cargo de la Parroquia Cristo Obrero, del Barrio Mugica-ex villa 31. Este sábado, tras hacerse el hisopado, dio positivo de coronavirus y ahora está aislado en un hotel, sin fiebre. "Él está siempre muy activo en el barrio, con los vecinos y en las reuniones del Comité", dijo a Página/12 Silvana Olivera, vecina del sector Güemes del Barrio Mugica e integrante del Comité de Crisis.

"Estaba por ir a la reunión de Comité de Crisis y como me sentía mal me sugirieron hacerme el testeo", detalló a este diario el Padre Guillermo, y agregó "menos mal que no llegué a ir". El hisopado se lo hizo en la Terminal de Cruceros , uno de los sitios de testeo asignados para los vecinos y vecinas del Barrio Mugica. Tras obtener el resultado positivo, lo trasladaron a un hotel del centro porteño, donde deberá cumplir entre 7 y 10 días de aislamiento, según evolucione su estado de salud. "Mi cuadro fue gripal, no tuve fiebre ni tos, solo me sentía mal y había perdido el gusto y olfato", relató Guillermo y agregó que "de a poco voy recuperando los sentidos".

En el hotel, donde está aislado en una habitación individual, "me llaman dos veces por día para saber cómo estoy, y tambien tengo un número al que llamar si llego a tener un síntoma diferente o una consulta médica", señaló el Padre Guillermo. "Es algo que podía pasar, uno de los riesgos del trabajo que hacemos", advirtió y agregó que "uno siempre pone por sobre todas las cosas acompañar a la gente que lo necesita".

Según el informe epidemiológico presentado por el gobierno porteño este fin de semana, Retiro es el barrio donde se registraron más casos positivos, representando el 32 por ciento del total de los casos confirmados de la Ciudad de Buenos Aires. En el Barrio Mugica se registraron, durante la última semana, 773 casos positivos, y en total son más de 2 mil desde que se comenzó la circulación comunitaria del virus en el barrio. "Este fin de semana fallecieron más vecinos del barrio, entre ellos el marido de una compañera que trabaja en uno de los comedores", relató Olivera, y advirtió que "no hay que dejar de mostrar lo que pasa porque la situación sigue grave".

La parroquia Cristo Obrero es una de las iglesias que se convirtió en centro de aislamiento para adultos mayores del barrio. "Solo estuve en contacto con un hombre mayor que está quedándose en la Iglesia y dio negativo en el test", aclaró el Padre Guillermo y remarcó que su caso "es leve y va a evolucionar bien". Las misas online, por streaming, van a seguir llevandose a cabo de esta forma.

Informe: Lorena Bermejo.