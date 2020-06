Inevitables

TEATRO

Todo tendría sentido...

...si no existiera la muerte. A finales de los 80, en un pueblo del interior de Buenos Aires, una maestra de escuela se entera de que tiene una enfermedad terminal. Como última voluntad decide filmar una película pornográfica. ¿Qué es una vida? La amistad, el amor, el deseo, los sueños, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, una novela de iniciación, una despedida: Todo tendría sentido si no existiera la muerte es una obra épica y a la vez íntima. Estreno online de la exitosa obra de Mariano Tenconi Blanco, que se podrá ver hasta el domingo próximo, gratis, pero con un botón que permite realizar un aporte voluntario. Mitad de lo recaudado será para la compañía y la otra mitad para el teatro. Con Lorena Vega, Maruja Bustamante, Andrea Nussembaum, Juana Rozas, Bruno Giganti y Agustín Rittano

Disponible a través de www.timbre4.com. A la gorra virtual.

El amor es un bateador...

...de baseball canadiense. ¿Qué sucede cuando nuestro ser amado se va? El alma enmudece al no poder nombrarlo y el cuerpo busca completar su ausencia, mientras la cabeza gira y gira como una bola de baseball descontrolada. Sólo quien amó de verdad reconoce estas sensaciones, aunque no pueda comprenderlas, aunque no pueda encontrar en la ciencia la respuesta. Después del trabajo conjunto en la obra La ponedora, el último milagro, la directora Ana Lucía Rodríguez y el actor Gastón Frías emprenden el difícil desafío de seguir produciendo actuación en tiempos de aislamiento social. Para “salvarse de la muerte o el olvido”, calcula Rodríguez, “por instinto de supervivencia”, opina Frías. El resultado es un monólogo --dramaturgia de Agustina Gatto, de apenas poco más de seis minutos-- sensible, sutil y poético, que habla del amor y la pérdida.

Disponible a través de youtu.be/8IAa1Dgr0Fo. Gratis.

MÚSICA

Nx estxn preocupadxs

Segundo disco del grupo uruguayo Excelentes Nadadores, a tres años de su sorpresivo debut homónimo. Activos desde 2014, con un pie en el pop y un sonido guitarrero que remite al rock alternativo de los ’90, el cuarteto no se distancia demasiado de otros proyectos de su generación, pero sí lo suficiente como para tender puentes sólidos con la canción de Fernando Cabrera, Eduardo Darnauchans y Jaime Roos. Sus letras también se apartan de lo convencional. Envueltas en un aire nostálgico, allí conviven referencias a ciudades del interior, aparatos domésticos ya extintos y palabras fuera de moda. Nx estxn preocupadxs cuenta con once canciones de largo aliento que retoman el camino iniciado en aquel debut, profundizando en los climas, las texturas y las dinámicas del grupo integrado por Francisco Izuibejeres en batería, Gabriel Ameijenda en bajo, Karen Halty en teclado y voces, y Leandro Dansilio en guitarra y voces. Editado por el sello online Feel de Agua, el disco se puede escuchar en YouTube y Spotify, y bajarse en excelentesnadadores.bandcamp.com.

Daniel Johnston en Montevideo

Siete años atrás, el artista celebrado por Kurt Cobain visitó por primera vez el Río de la Plata para realizar los que terminarían siendo sus únicos shows en Montevideo y Buenos Aires. Para las dos fechas porteñas, que se realizaron en Niceto, lo acompañó una suerte de superbanda indie, integrada por músicos de Sr. Tomate, La Patrulla Espacial, Fútbol y Los Espíritus. Pero un día antes, en La Trastienda de Montevideo, un Johnston más descansado fue acompañado por una única banda local puesta a su servicio: Eté y Los Problems. Una propuesta mucho más homogénea, que dio como resultado el que tal vez haya sido el mejor show de aquellas jornadas, algo que se puede constatar en esta filmación digna de un lanzamiento en DVD, subida online durante estos días de cuarentena en youtube.com/watch?v=ior1RXMfHZo

ONLINE

El presidente

Luego de la participación de Pablo Trapero en ZeroZeroZero, Amazon continúa apostando a los talentos argentinos: el showrunner de esta nueva serie es Armando Bo (Animal, El último Elvis), a su vez director de varios episodios. Se trata –nada más y nada menos– que de una recreación en formato ficcional del célebre Fifa Gate que terminó de estallar hace un lustro, luego de la muerte del “capofifa” Julio Grondona. Interpretado por Luis “Rulo” Margani en una serie de flashbacks, la voz del mandamás del fútbol se transforma en el narrador omnisciente que recorre los ocho capítulos en los que se divide la historia. Con algo del cine de Sorrentino –en particular su díptico El joven papa y El nuevo papa–, la serie describe las internas en las diversas entidades futboleras con especial atención a los chanchullos y corrupciones de todo nivel. El reparto internacional incluye nombres como los de Andrés Parra, Karla Souza, Alberto Ajaka, Jean Pierre Noer y Luis Gnecco. Ya puede verse en la plataforma Prime Video.

13 Reasons Why

¿Alguien recuerda el “escándalo” generado por los primeros episodios de esta producción de Netflix? Muchos espectadores sí y la plataforma entregó una nueva temporada por año desde su estreno en 2017, desde luego sin Hannah Baker pero con personajes nuevos a granel. Ahora le llegó el turno a la S04 y los creadores anticipan que será el final: “los programas sobre escuelas secundarias que duran más de cuatro temporadas me resultan sospechosos, ya que la escuela tiene una duración de cuatro años”, declaró el creador de la saga Brian Yorkey en un inesperado arranque de realismo. ¿Podrá Monty escapar de la injusta acusación en su contra? ¿Soportará la mente de Alex el peso del crimen cometido?

CINE

La fiesta silenciosa

Con ecos de Perros de paja, La violencia está en nosotros y una pizca del cine de Michael Haneke, el tercer largometraje del argentino Diego Fried acompaña a una pareja a punto de contraer matrimonio (Jazmín Stuart y Esteban Bigliardi) a la casa de campo del padre de la novia (Gerardo Romano). Las mesas y las luces para el festín ya están preparadas, pero aún falta un día para el evento y la caminata de la futura esposa es sorprendida por una fiesta al aire libre cuya música es escuchada en forma individual por cada uno de los invitados. El sexo casual deviene en violencia y lo que parecía una víspera tranquila termina transformándose en cacería humana. Romano encarna a un típico macho alfa campero –por supuesto, aficionado a las armas– y la relación entre la pareja central comienza a descascararse a medida que los acontecimientos escalan sin freno a la vista. El de Fried es un nuevo ejemplar del cine de género nacional que supimos conseguir y puede verse en la plataforma CineAr.

The Vast of Night

La ópera prima de Andrew Patterson –que acaba de desembarcar en Amazon Prime Video luego de recorrer una docena de festivales– es un muy buen ejemplar de ciencia ficción de bajo presupuesto. Los guiños a series como La dimensión desconocida son claros desde un primer momento, cuando unos extraños sonidos comienzan a infiltrarse en la centralita telefónica de una pequeña ciudad de Nuevo México. Un joven dj de la radio zonal y la adolescente encargada de atender los llamados –interpretados por Jake Horowitz y Sierra McCormick– comienzan a investigar el caso mientras el resto del pueblo disfruta de un partido de básquet. El chileno Miguel Littin-Menz estuvo a cargo de la dirección de fotografía.

TV

Estoy vivo

Por las razones que fuere (cercanía lingüística, familiaridad cultural), las series españolas continúan siendo las favoritas de una parte de la audiencia local a la hora de hacer click en el control remoto. Este policial, cuya segunda temporada la señal Europa Europa comenzó a emitir hace algunos días, sigue los pasos de Andrés Varga, un inspector que en la S01 muere asesinado por el infame Carnicero de la Medianoche, un asesino serial con predilección por las mujeres bellas. Toque de fantasía mediante, el espíritu del detective fallecido regresa en el cuerpo de otro policía, Manuel Márquez (Javier Gutiérrez), dispuesto a todo con tal de atrapar al célebre homicida. Lo acompañan en la pesquisa las hijas de Varga, Bea (la actriz Lucía Caraballo) y Susana, interpretada por Anna Castillo, nominada a un premio Goya por el film independiente Viaje al cuarto de una madre. La nueva temporada ofrece revelaciones del pasado y vueltas de tuerca racionales y sobrenaturales.

Martes a las 22, por Europa Europa.

Veronica Mars

La cuarta temporada de esta auténtica serie de culto, creada por el guionista Rob Thomas, comenzó a emitirse en la señal HBO. El “teen noir” está de regreso y la investigadora más inopinada, interpretada por la rubia Kristen Bell, continúa metiendo sus narices en diversos casos. Los años de estudio universitario han quedado lejos, pero Verónica continúa ayudando a su padre detective en la agencia. ¿Quién está poniendo bombas en los lugares turísticos de la ciudad de Neptune? Ese será el problema central por resolver a lo largo de ocho capítulos. Como siempre, la serie está atravesada por los diálogos más afilados e ingeniosos y referencias a la cultura pop.

Viernes a las 21, por HBO.