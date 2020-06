Los múltiples sentidos de una carta

Leer a María Moreno es una pasión disfrutable desde hace décadas: sus textos imbrican de una manera brillante las preguntas del presente, y siempre encuentran un hilo para salir del laberinto con ideas nuevas, inesperadas, iluminadoras. En Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas, vuelve sobre uno de "sus" temas, la memoria. Lo hace a partir de la carta que Rodolfo Walsh le envía a su hija montonera, al enterarse de su fusilamiento, y también retoma la que el periodista escribe para sus amigos.

La exhaustiva lectura de esas cartas, la relectura de algunas obras de H.I.J.A.S de desaparecides que interpelan especialmente a la autora, una entrevista con Patricia Walsh, la otra hija del autor de Operación Masacre, son algunos de los materiales que van engarzando una verdadera joya para pensar y repensar aquello que siempre retorna: qué hacer con el pasado, cómo apropiarse de él para trazar un camino propio.

Volver a Walsh, a su legado, para encontrar en el presente otras narrativas, es una propuesta estética y política de la actual directora del Museo del Libro y de la Lengua en este libro, sólo uno de una vasta trayectoria, que ganó el año pasado el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas.

En la lectura propia, el libro tiene subrayados de distinto tenor e intensidad. Su recorrido por las obras de las hijas es arbitrario, las derivas que toma les suman densidad.

Cuando se enfoca en la necesidad de desacralizar la memoria y el testimonio, es un faro. "La verdad del testimonio es siempre metafórica, y la que pretende exponer los hechos desnudos no es más que aquella verdad que quiere imponerse por sus votos de pobreza y, al utilizar la prueba y el documento, no es el hueso factual lo que devela en su sentencia sino una estructura mimética a la judicial en la que la prueba y el documento son accesorios a la retórica fiscal. En la estilización de estos y en la interpretación de sus escribientes se traducen para que sean comprensibles las voces de los pastores de Edipo, voces que tampoco serían las del testimonio crudo sino ya comprometidas en oponer su experiencia, su saber, a un poder sin saber y sin conciencia de su criminalidad. No existe en el túnel oscuro del olvido la cripta de unos hechos a los que habría que llegar excavando desde la razón positivista hasta despojarlo de su ganga retórica. Por eso el testimonio es siempre de hoy", dice en la página 287, y sigue dos páginas después: "Por eso son los testimonios coherentes, sin agujeros en la memoria, acoplables entre sí en una consistencia deliberada, los que menos iluminan lo acontecido".

Leer a María Moreno para encontrar un Walsh deconstruido puede ser un precioso plan, especialmente en este día.

Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas, de María Moreno. Editorial Random House, 2018.