Querella de las víctimas

Por G.V.

Folha de San Pablo publicó testimonios de los afctados por la lista que le entregó Douglas García a la justicia, la policía y como anticipó en un video, a la embajada de Estados Unidos. El diario citó al abogado Jucemar da Silva Morais (foto), que asiste a un grupo de cincuenta jóvenes que querellarán al diputado, solicitarán suspender la publicación de la lista en Internet, el pago de una indemnización por daños morales y un pedido a la Procuraduría General de la República para investigar la filtración de sus datos personales.



“La divulgación de estos datos sin ningún motivo es un delito. Declararse antifascista no es un delito, es una posición ideológica y no justifica la filtración. Las personas corren el riesgo de represalias”, dijo Da Silva Morais. El medio paulista mencionó el testimonio de Fábio Soares da Silva, de 44 años, una de las víctimas del macartismo propalado por el diputado: “Ya es la segunda vez que aparezco en la lista. Es una réplica de una lista que circuló en noviembre del año pasado, con las mismas imágenes y el mismo diseño. La diferencia es que ahora está más organizada y tiene más gente. Esa lista se le pasó a Douglas. No es el creador de la lista, que posiblemente fue elaborada por neonazis”.

Folha también reprodujo una declaración de Silvia Helena Senne, de 33 años, quien al igual que Soares da Silva estaba en la lista que circuló en 2019 y ahora otra vez, pero con la diferencia de que apareció su domicilio. Es integrante del PT y “generalmente publica a favor de la izquierda. También es autora de un libro que habla en contra del arresto del ex presidente Lula (PT)”, informó el portal digital del diario. “Tengo miedo de que me pase algo. Este momento es muy pesado. No tenemos paz para nada. Quieren terminar con los movimientos sociales y de izquierda” explicó la militante petista.