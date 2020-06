A la espera del castigo, ya tiene la condena de los colegas

Mientras el Tribunal de Disciplina de la AFA estudia la sanción que le caerá a Deportivo Riestra, de la Primera Nacional, por permitir el entrenamiento de varios de sus jugadores la semana pasada en violación a las disposiciones de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, la condena de sus colegas de la categoría ya se expidió.

Uno de los primeros en referirse al lamentable episodio fue el experimentado delantero de All Boys, Facundo Parra, quien remarcó que "no hubiese ido a entrenar" aunque se lo hubiese pedido el presidente de la institución de Floresta. "Es incomprensible lo de Riestra como club. Si a mí me hubiese llamado (Nicolás) Cambiasso (mandamás de All Boys) para entrenar yo le hubiera respondido que no voy porque estamos en cuarentena", expresó el ex Independiente, de 34 años.

El miércoles pasado, distintos medios periodísticos difundieron imágenes en las que se pudieron observar a -por lo menos- siete jugadores de Riestra ejecutando ejercicios tácticos con pelota en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio del Bajo Flores.



"Hay que entender que no se puede hacer lo que uno quiere. Yo también tengo ganas de comer asado con mis amigos, pero debo cumplir el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional", resaltó Parra al programa Locos por All Boys, de AM 1400.



Parra, máximo goleador del equipo que marcha 14° en la Zona B de la Primera Nacional, no solicitó, sin embargo, un "castigo ejemplar" ni para la institución ni para los jugadores que infringieron el aislamiento por coronavirus. "Con que haya salido en los medios y no lo hagan más creo que es suficiente. No haría falta una sanción adicional", sostuvo el también ex Chacarita.

A Riestra, que al momento de la suspensión de la actividad por la pandemia se ubicaba cuarto en la Zona B y se estaba metiendo al Reducido de ascenso, le podría caber desde una sanción económica hasta la pérdida de la categoría. Esto por el lado de la AFA, ya que el club también tiene abierta una causa en la justicia federal.

Quien se mostró más crítico con el accionar de Riestra fue el presidente de Almagro (13° en la Zona B), Julián Romeo, que calificó la actitud del equipo como "indignante" y perteneciente a la "viveza criolla que hay que cambiar" en el fútbol argentino.

"Lo que se vivió estos días con Riestra es parte de la viveza criolla. Eso es lo que tenemos que cambiar. En otros lados esa actitud desleal de querer sacar ventaja se condena fuertemente", expresó el dirigente a radio Trend Topic.



El Tribunal de Disciplina de la AFA interrumpió su feria para tomar cartas sobre el asunto, recibir las explicaciones oficiales de Riestra y determinar una sanción dentro de aproximadamente dos semanas. Mientras tanto, desde el club malevo indicaron que el episodio fue casual e iniciativa de los jugadores. Una explicación que quedó debilitada tras los resultados del allanamiento que realizó la justicia a la institución, donde cobró fuerza la hipótesis de que el equipo venía entrenándose desde hace tiempo para la anunciada definición de los ascensos a Primera División.