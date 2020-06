Cómo, cuándo y quién escucha podcasts

El término podcast debutó en febrero de 2004 cuando el periodista del diario The Guardian Ben Hammersley se refirió a las facilidades que brindaban las herramientas digitales para producir contenidos radiales online. El formato fue expandiéndose primero por los países con mayor infraestructura tecnológica, para llegar a la Argentina unos años atrás principalmente a caballo de Spotify. En una época donde los consumos on demand están a la orden del día, el podcast no es la excepción y, mientras en la Argentina gana masividad y profesionalismo, se vuelve más necesario que nunca estudiar las particularidades de un fenómeno embrionario aunque con mucho potencial. La Encuesta sobre Consumo de Podcast en la Argentina 2020 es, entonces, una herramienta fundamental para conocer las tendencias y preferencias de los oyentes. El trabajo deja en claro que el celular es la herramienta preferida para la escucha, que hay una alta tasa de consumo hogareño y en medios de transporte y que el formato predilecto es el de conversación o mesa redonda.

El estudio (disponible aquí ) fue organizado por responsables del newsletter Drop the Mic, el investigador y Magister en Industrias Culturales Agustín Espada y la productora y divulgadora de cultura digital Alejandra Torres. Se realizó entre el 10 y el 20 de abril a través de un formulario compartido en Google y contó con la participación de 2325 personas de siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El 62,2% de ese total fueron hombres, el 36,5% mujeres, un 0,7% por ciento de género no binario y el resto prefirió no especificarlo. Aquí se detallan algunas conclusiones:

* Cómo y cuándo: El podcast está íntimamente asociado al teléfono móvil, tal como demuestra que el 96% elija escucharlos a través de ellos. El 46% lo hace mediante una computadora y otro 10% en tablets, altavoces inteligentes u otros dispositivos. Spotify Premium, con el 70%, pica en punta entre las plataformas más usadas, por delante de YouTube (23%) y la versión gratuita y con publicidad de Spotity (17%). Le siguen aquellos que escuchan directamente a través de la web del productor (13%) o vía Apple Podcast (8%). En cuanto a los momentos del día preferidos, la tarde (63,7%) y la noche (54,3%) están a la cabeza, lo que, según Espada y Torres, habilita a “buscar una relación con la radio y hallar una complementariedad ya que el prime-time del medio centenario es la mañana”, periodo en el cual el 39,7% de los encuestados escucha podcast. Al mediodía se alcanza el punto más bajo, con casi el 8%.

* De casa al trabajo: Los especialistas aseguran que el consumo es “hogareño y on-the-go”, es decir que, como la radio, que nada casualmente es escuchada regularmente por el 57% de los encuestados, se erige como una actividad complementaria a una principal. Complementaria y novedosa, en tanto alrededor del 70% incursionó en este universo entre 2017 y 2019 y sólo el 25% en 2016 o antes. “Se puede observar que a mayor cantidad de años escuchando, mayor es la cantidad de episodios consumidos”, asegura el informe. En ese sentido, destaca un grupo de 11% de “súperoyentes” que escucha entre 8 y 12 episodios semanales. Lo que no varía es el momento elegido para su consumo. La mayoría lo hace durante los desplazamientos, ya sea en transporte público (44%), auto (17,4%) o mientras camina (21%). Puertas adentro del hogar, mientras se cocina (38,2%), se limpia (29,7%) o se descansa (28%). Incluso el 18% lo hace para dormirse, mientras un 23% lo hace mientras trabaja.

* Formatos, género y edades: Información y podcast no van de la mano: apenas el 1,6% manifestó preferencia por contenidos relacionados con resúmenes de noticias. En cambio, el 51% elige los denominados “conversacionales”, es decir, aquéllos en los que dos o más personas abordan en profundidad un tema específico, mientras que el 23% prioriza los de entrevistas a personalidades de distintas disciplinas y el 16,5% los narrativos o documentales. Entre las temáticas más elegidas están Cine y series (44,9%), Sociedad y cultura (33,3%) y Economía y política (23,9%), y más atrás aparecen Música (22,1%) y Deportes (17,2%), entre otros. Gran parte de estos formatos son escuchados de manera equitativa entre hombres y mujeres, con excepción de los de Deportes, donde predominan ampliamente los hombres (26,5% contra el 0,5), y los de Sociedad y cultura, cuya audiencia es mayormente femenina (47,5% vs. 24,3%). En cuanto a las franjas etarias, Cine y Series está a la cabeza entre los de 16 y 45 años, mientras que aquellos que superan esa edad se inclinan por Economía y Política, un tópico con poca aceptación entre las jóvenes.

* Duración, publicidad y descubrimiento: Ni muy cortos pero tampoco muy largos. La duración preferida, con el 36%, es entre 36 y 45 minutos, seguida por los de una hora o más (21,2%), los de 26 a 35 minutos (20%) y entre 16 y 25 minutos (13,7%). Más allá del algunos puntos de diferencia, la tendencia se mantiene en todas las franjas etarias. Las redes sociales (64%) y las recomendaciones de amigos (35%) encabezan las formas más habituales para descubrir un podcast. La publicidad, como en los medios tradicionales, es un mal necesario: solo al 16% no le molesta, aunque vale destacar que, ante la obligación de escucharla, el 65% prefiere que sea locutada por los conductores antes que por algún tercero. Si bien solo un 15% aportó dinero para financiar contenidos, un 32% estaría dispuesto a hacerlo, mientras que el 48,8% “tal vez” pagaría y solo el 20% no lo haría. Para Espada y Torres, “estos datos podrían indicar una oportunidad para aquellos productores que opten por esta forma de obtener ingresos”.