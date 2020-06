Amplio repudio a la AFI macrista

Luego de la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre el espionaje ilegal que implementó el gobierno de Mauricio Macri, diferentes dirigentes políticos, funcionarios actuales y organizaciones políticas y sociales anunciaron que se presentarán para ser querellantes y repudiaron el accionar de la AFI macrista.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será una de las querellantes en la causa por espionaje que está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Además se presentaron en el expediente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol; la militante de la agrupación H.I.J.O.S. Santa Fe, Valeria Silva, y el titular de Acumar y dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

La legisladora porteña del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aseguró se sumará a la querella y se presentará como damnificada en la causa "para que la impunidad no genere más impunidad", tras haberse encontrado en los listados de la AFI. "Se trataba de prácticas extendidas y sistemáticas, que no deben ser vistas como hechos aislados. Hubo una intervención muy fuerte sobre el Poder Judicial, con Patricia Bullrich presentando causas penales contra Nicolás del Caño y contra mí. No me sorprende porque es una práctica bastante común", indicó Bregman.



Otro de los damnificados que se presentará es el sacerdote Francisco "Paco" Olveira. Lo hará junto a "un grupo de investigados", patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El ex párroco de la Isla Maciel, que pertenece al Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, cuestionó que los funcionarios del gobierno anterior "se llenaron la boca de institucionalidad e hicieron absolutamente lo contrario".

Desde distintos espacios políticos repudiaron el accionar ilegal denunciado por Caamaño. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero indicó que "desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo". Por su parte, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, repudió "cualquier tipo de espionaje que exista al margen de la ley" y sostuvo que, "desde los '90, los servicios de inteligencia son un punto oscuro y negro en la política argentina". También se sumó al repudio el diputado del mismo bloque, Alfredo Cornejo, quien expresó su deseo de que "la justicia desentrañe la maraña" del espionaje ilegal.

La diputada por Compomiso Federal, Graciela Camaño expresó que "ha sido víctima", y denunció que, además, fueron espiados su esposo, el gremialista gastronómico Luis Barrionuevo y su secretaria. "No sé qué es que querrían saber de nuestras vidas, pero espiar con el aparato del Estado a sus opositores es un delito aberrante", afirmó.



Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado en repudio al espionaje a periodistas en el que manifestó que "presentará un pedido de informes a las autoridades y organismos involucrados".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta --uno de los dirigentes, espiados-- confirmó que concurrirá a los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer la causa, aunque dijo estar "convencido" de que el ex presidente Macri "no tiene nada que ver".