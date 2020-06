Malvinas: la sociedad no se olvida del reclamo de soberanía

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas todavía está vigente en la opinión pública. Tres de cada cuatro ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) coinciden que "es importante que el gobierno argentino sostenga el firme reclamo sobre la soberanía en Malvinas para lograr avanzar en la negociación pacífica con el Reino Unido", mientras que el 13,1 por ciento dice que para la Argentina este reclamo no es importante.

"Hay pocos países en el mundo que después de 187 años tienen una causa tan importante con un sentimiento que atraviesa a todo el pueblo. No es común, en otras situaciones coloniales, ver una transmisión de generación a generación de una demanda que todavía está insatisfecha", dijo a este diario el secretario Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería, Daniel Filmus.

Estos datos surgen de un informe de la consultora Julio Aurelio ARESCO, a la que accedió PáginaI12, y están basados en 2998 casos. La información fue recogida mediante entrevistas a ciudadanos mayores de 16 años, que están en condiciones de votar, del AMBA. Estas fueron realizadas entre el 3 y el 5 de junio.

En cuanto al porcentaje que no reconoce al reclamo por la soberanía de las Islas como algo prioritario, Filmus remarcó que esa cifra le pareció "muy bajo". "La idea de que no era relevante fue la que llevó adelante el Gobierno anterior. No planteo el tema de Malvinas, como algo central. Hay una mirada de un sector que no le preocupan los temas nacionales".

Sobre la actitud que tomó el Gobierno de Alberto Fernández en el reclamo de soberanía, solo el 9,7% dijo estar en desacuerdo. Mientras que hay un 66,9 por ciento que sí está de acuerdo (43,6% "muy de acuerdo" y 23,6% "de acuerdo").

El principal consenso parece estar en que "se pongan multas más severas y sanciones más severas a quienes extraigan ilegalmente sin autorización de Estado argentino recursos naturales". El 87 por ciento cree que debería ser así, el 7,7 por ciento está en desacuerdo (solo el 1,8% está muy en desacuerdo) y el 5,3 por ciento respondió que no sabe.



"Todos los días vemos en el Atlántico Sur, principalmente en la pesca, que hay intentos de pasar la milla 200 e introducirse en nuestro territorio", dijo el titular de la secretaría de Malvinas, y agregó: "Por primera vez este gobierno tuvo una política activa y creó una mesa de cuatro ministerios, y se capturaron y se sancionaron a los pesqueros que fueron encontrados in fraganti".



En menor medida, el 64 por ciento quiere que el reclamos por la soberanía sea una política de Estado y no de los distintos gobiernos. Aunque el 12,9 por ciento remarcó que estaba en desacuerdo. Ante esto, Filmus dijo: "La necesidad de estas políticas que superen la perspectiva de los gobiernos. La idea de crear un Consejo, que presentó Alberto Fernández, que genere un desarrollo para que no nos ocurra lo qué pasó estos últimos cuatro años, donde Argentina cedió aspectos fundamentales de la soberanía de los recursos naturales".





Otro de los datos que se desprenden del informe de la consultora Julio Aurelio ARESCO es la incidencia del tema Malvinas en los votantes del Frente de Todos. El 85 por ciento de los que sostienen que "es importante que el gobierno argentino sostenga el firme reclamo sobre la soberanía en Malvinas para lograr avanzar en la negociación pacífica con el Reino Unido" votó a Alberto Fernández. Aunque también esta cifra es alta en los votantes de otros partidos.

"Hay actores que defienden la causa Malvinas en todas las fuerzas políticas. El primer libro traducido al español sobre las Islas lo hizo Alfredo Palacios que era socialista. Hoy es el aniversario 72 de la creación de la Dirección de Malvinas Hay un sentimiento en el radicalismo. Es una cuestión transversal de los partidos populares. Hay pequeños sectores conservadores que privilegian hacer buena letra frente al Reino Unido, no son más que el 10 por ciento", señaló el ex ministro de Educación.

A su vez, Filmus rescata la trasversalidad del reclamo por la soberanía de las Islas en los distintos grupos etarios de la sociedad, y sostiene que esto se da por la educación y porque "Malvinas se respira en la calle". "El educador juega un papel decisivo y fundamental. En los planes de estudio es obligatorio. Todos en la escuela aprendimos que las Malvinas son argentinas", dijo el funcionario. Sobre el segundo argumentó subrayó: "En cualquier pueblo de la argentina tenés la plaza, la calle Malvinas y los honores y homenajes a los que combatieron y dieron la vida en la guerra, los autos con las calcomanías, los tatuajes en los cuerpos. Malvinas se respira en la Argentina".



Informe: Antonio Riccobene