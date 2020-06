Jorge Maestro: "Debemos estimular el trabajo audiovisual"

El autor de cine y televisión Jorge Maestro fue designado al frente del área de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes (FNA). De larga y reconocida trayectoria en televisión, Maestro completará así un lugar en el directorio del FNA, que preside Diana Saiegh, y que ya cuenta con la periodista y escritora Mariana Enríquez en el área de Letras. “No me esperaba esta invitación, fue una sorpresa muy agradable”, le explicó Maestro a Página/12. “Estoy muy estimulado con la tarea porque el FNA es un espacio muy particular y la flamante gestión quiere profundizar la apertura hacia la comunidad y hacerlo aún más inclusivo y federal”, subraya el guionista que en 2019 fue distinguido como Personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.



“Jorge Maestro es una persona reconocida y prestigiosa en el ámbito cultural, conocedora de nuestro patrimonio, nuestros valores y nuestra cultura”, explicó Saiegh al momento de dar a conocer la designación del autor. “Pude trabajar junto a él en un proyecto, donde corroboré sus conocimientos junto a su calidez y no tengo dudas de que con su trayectoria va a complementar muy bien al resto del equipo del directorio. En un momento en que el FNA, junto al Ministerio de Cultura, está involucrado en desarrollar becas de carácter extraordinario para acudir en ayuda de la comunidad artística, una persona con su trayectoria y sensibilidad va a ser un valioso aporte”, subrayó la presidenta del FNA.

La designación del guionista al frente del área audiovisual parece tener sustento y respaldo de sobra. Al fin y al cabo, Maestro es uno de los autores audiovisuales más prolíficos del audiovisual argentino. En la pantalla chica, se destacan sus trabajos junto a Sergio Vainman en docenas de programas, como Nosotros y los miedos, Montaña rusa, La banda del Golden Rocket, Clave de sol, Los machos, Zona de riesgo o Dar el alma, aquella recordada telenovela que en 1984 fue la primera en abordar la cuestión de la dictadura militar y los desaparecidos en su relación con el poder económico. En 2004 se desempeñó como director de contenidos de ficción en América TV, ocupando el puesto durante solo un año, y luego fue director del departamento de guionistas de telenovelas de Canal 13 de Chile en el período 2005-2006. Miembro de la junta directiva de Argentores, Maestro participó como autor en cine en películas como La pelea de mi vida, Papá por un día y Verdades verdaderas. La vida de Estela, el film que hizo foco en la historia de Estela de Carlotto, entre otras.

Desde la dirección que presidirá, Maestro será el responsable de organizar concursos y otorgar becas, subsidios y préstamos destinados al desarrollo de proyectos audiovisuales. “El audiovisual argentino está atravesando una crisis que no solo es económica, sino también creativa, y creo que desde el FNA podemos y debemos estimular la incorporación de las nuevas tecnologías al sector. Las becas y los concursos pueden ser una herramienta interesante para el desarrollo creativo y cultural de muchos argentinos que no encuentran otra posibilidad de expresar sus ideas y miradas del mundo”, subraya el guionista, que actualmente dicta el taller de guión en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Matanza.

Acorde con la visión inclusiva que pretende imprimirle Saiegh a su gestión al frente del FNA, Maestro cree que su trabajo en el organismo autártico del Ministerio de Cultura de la Nación debe ser el de promover proyectos que plasmen lenguajes audiovisuales que sean capaces de adaptarse a los tiempos actuales. “Hoy el mundo -analiza- está transitando por nuevos caminos y formatos. La Argentina debe ingresar a ese sendero, para el cual tenemos que estimular el trabajo audiovisual que no encuentra espacio en los medios tradicionales, con realizaciones cortas, o en documentales, que es un género que tiene un largo recorrido en el país y que ha dado trabajos interesantes en los últimos años”.

Otro de los puntos en los que Maestro piensa trabajar con primordial énfasis es en el de poder fomentar el audiovisual en todo el territorio argentino, con una mirada federal que considera necesaria. “Hay que terminar no solo con el porteñocentrismo de la producción audiovisual, sino también con el imaginocentrismo. Hay que contar la vida más allá de lo metropolitano y citadino. Es necesario el trabajo directo con las provincias, para que la gente pueda expresar miradas y lenguajes propios. Los contenidos argentinos que llegan a toda Latinoamerica suelen ser urbanos y con un fuerte apego a lo marginal. Y hay otras culturas, geografías y miradas que deben expresarse. Ojalá desde el FNA podamos darle impulso a esas historias que hoy no tienen mucha posibilidad de desarrollarse”, subrayó Maestro, que la semana próxima tendrá su primera reunión de directorio -vía videoconferencia- en el FNA.