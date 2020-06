DOMINGO 14

MÚSICA

Espíritu inquieto A la hora de su partida física, el hoy legendario músico uruguayo Gustavo Pena, el Príncipe, apenas si había editado oficialmente un solo disco, que además era en vivo. Pero desde entonces un gran caudal de material inédito (videos, audios, fotos, entrevistas) fue recopilado, digitalizado y divulgado por Eli-u, su hija, a través de diversas modalidades. La última estación de este proceso de selección y publicación de material que ya lleva quince años se llama Espíritu inquieto, y es un flamante álbum doble con canciones inéditas. Para acompañar su lanzamiento, el documental homónimo dirigido por Matías Guerreros y Eli-u ha vuelto a estar disponible online. Hoy es el último día.

Disponible en https://vimeo.com/espirituinquietopelicula

CINE

Hugo Pratt El canal Film&Arts estrena Hugo Pratt: trazo a trazo, un documental sobre la vida del historietista italiano Hugo Pratt, considerado como uno de los referentes que marcó la nueva era de los cómics. Pratt, además de su paso por Italia, Etiopía y Londres, estuvo 12 años en la Argentina, país que le permitió sentar las bases de su formación profesional. Su trabajo evoca varios temas claves que caracterizaron su biografía: viaje, aventura, curiosidad intelectual y esotérica, misterio, poesía, oscuridad y, por supuesto, Corto Maltés, el capitán de mar y su alter ego que le valió el reconocimiento como uno de los maestros de la novela gráfica. Estrena hoy.

A las 19, en Film&Arts Cablevisión (HD 457), Directv (746), Telecentro (SD 520/HD 1086)

TEATRO

Todo tendría sentido si no existiera la muerte A finales de los 80, en un pueblo del interior de Buenos Aires, una maestra de escuela se entera de que tiene una enfermedad terminal. Como última voluntad decide filmar una película pornográfica. La amistad, el amor, el deseo, los sueños, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, una novela de iniciación, una despedida: Una obra épica y a la vez íntima. Se presenta online la exitosa pieza de Mariano Tenconi Blanco. Se podrá ver hasta el domingo con un botón que permite realizar un aporte voluntario. Con Lorena Vega, Maruja Bustamante, Andrea Nussembaum, Juana Rozas, Bruno Giganti y Agustín Rittano.

Disponible en https://www.timbre4.com/

ETCÉTERA

Premio Itaú de Cuento Digital Las fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y Uruguay anuncian la apertura de la décima edición del Premio Itaú de Cuento Digital, coordinado por UnaBrecha. Los participantes pueden inscribirse en la Categoría General (mayores de 18 años) o Sub-20 (estudiantes secundarios, de 13 a 20 años). Recepción de obras será hasta el 25 de agosto de 2020 (Categoría General) y hasta el 8 de septiembre de 2020 (Sub-20).

Más información en http://premioitau.org/bases

LUNES 15

Encuentro de Cine Europeo Con nuevas películas y actividades online, el Encuentro de Cine Europeo en Argentina se sigue hasta el 25 de junio. Entre otras película, se sumó al programa la española Julia ist (2017), de Elena Martín, donde la directora y actriz interpreta a una joven que abandona Barcelona para vivir un Erasmus en Berlín. El filme, que empezó como un trabajo de final de carrera en la Universidad Pompeu Fabra, acabó por seducir en diversos certámenes, como el Festival de Cine de Málaga, donde ganó la Biznaga de Plata a la mejor dirección, o el Festival Internacional de Cinema de València, donde Martín se alzó con el galardón «Un futuro de cine».

Disponible en https://www.cineueargentina.com

Cuando nos ven Basada en un caso real sucedido en 1989 en Nueva York, la miniserie When they see us narra el caso de "Los cinco del Central Park", un grupo de adolescentes afromericanos y latinos que luego de un juicio plagado de irregularidades fueron encarcelados acusados de violar y atacar a una mujer blanca en el famoso parque neoyorquino. Producida por Oprah Winfrey y Robert De Niro, entre otros, la serie expone el sesgo racial instalado en el sistema judicial estadounidense. Antron McCray, Raymond Santana, Kevin Richardson, Yusef Salaam y Korey Wise tenían entre 14 y 16 años cuando fueron interrogados y presionados por la policía para reconocer un crimen que no había cometido, e incluso desconocían. Recibieron condenas de entre 7 y 13 años de prisión. Creada, escrita y producida por la directora Ava duVernay, cuenta en cuatro episodios un caso paradigmático de racismo en el sistema judicial.

Disponible en https://www.netflix.com/

ETCÉTERA

Nuevas miradas sobre Belgrano #SOBRE‌, un‌ ‌proyecto‌ ‌dedicado‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌elaboración‌ ‌de‌ ‌investigaciones‌ ‌y‌ ‌acciones‌ ‌que‌ ‌promuevan‌ ‌el‌ ‌acceso‌ ‌al‌ ‌patrimonio‌ ‌en‌ el ‌contexto‌ ‌de‌ la ‌pandemia, presenta una variedad de insumos‌ ‌de‌ ‌investigación,‌ ‌archivos‌ ‌y‌ ‌documentos‌ ‌acompañados‌ ‌de‌ ‌acciones‌ ‌colaborativas‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌reflexión‌ ‌de‌ ‌historiadores,‌ ‌artistas,‌ ‌escritores,‌ ‌investigadores,‌ ‌poetas‌ ‌y‌ ‌trabajadores‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌cultura‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌sentido‌ ‌amplio.‌ Cada‌ ‌entrega‌ aborda ‌a‌ ‌un‌ ‌tema‌ ‌específico‌ ‌de‌ ‌investigación‌ ‌que‌ ‌pone‌ ‌a‌ ‌rodar‌ ‌contenidos‌ ‌reunidos‌ ‌especialmente. ‌En el Año de Manuel de Belgrano se presenta un proyecto para pensar, releer y analizar a esta figura clave de nuestra historia.

Disponible en

http://compartir.cultura.gob.ar/

MARTES 16

ARTE

Artists’ Film International (AFI) Se trata de un proyecto colaborativo impulsado por Whitechapel Gallery de Londres que desde 2007 reúne anualmente a veinte instituciones de todo el mundo. El programa tiene como objetivo presentar un panorama contemporáneo de las múltiples formas de la cultura audiovisual, explorando los límites del videoarte, el film de artista y el cine de exposición. Este año las instituciones participantes se propusieron realizar una versión del ciclo de forma online, compartiendo las 15 piezas audiovisuales provenientes de diversos países semana tras semana. Todos los jueves hasta el 20 de septiembre 2020, Fundación Proa compartirá cada una de las obra seleccionada en su web.

Disponible en http://www.proa.org/esp/

Todavía Insisto Hasta el 30 de junio continúa vigente Todavía insisto una propuesta virtual, deriva de una instancia expositiva, que fue pensada para acompañar a los visitantes a través de las redes sociales del Museo Castagnino + MACRO de Rosario en el marco de la actual situación de pandemia. La misma articuló un conjunto de trabajos de autores que integran la colección cuyas operatorias y modos de circulación empatizaron con la sensibilidad del momento. Con una selección de frases de Federico Manuel Peralta Ramos se dio inicio a una serie de posteos, seguido por producciones de Pauline Fondevila y Marie Orensanz. Esta iniciativa clausura a fines de este mes con los proyectos de las artistas invitadas Claudia del Río y Pauline Fondevila.

Disponible en http://castagninomacro.org

MÚSICA

Daniel Johnston Hace siete años, el artista visitó por primera vez el Río de la Plata para realizar los que fueron sus únicos conciertos en Montevideo y Buenos Aires. En sus dos presentaciones en Argentina lo acompañó un seleccionado de artistas independientes integrado por músicos de Sr. Tomate, La Patrulla Espacial, Fútbol y Los Espíritus. Un día antes se había presentado en Montevideo acompañado por una banda local puesta a su servicio: Eté y Los Problems. Una propuesta mucho más homogénea que puede volver a disfrutarse en una filmación con excelente fidelidad que recientemente fue subida a YouTube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ior1RXMfHZo

Excelentes Nadadores A tres años de su debut homónimo, se presenta Nx estxn preocupadxs el segundo disco del grupo uruguayo Excelentes nadadores. Activos desde 2014, con un sonido que combina pop pop y guitarras y remite al rock alternativo de los ’90, el cuarteto es contemporáneo pero también dialoga con leyendas de la canción uruguaya como Fernando Cabrera, Eduardo Darnauchans y Jaime Roos. Nx estxn preocupadxs reúne once canciones que retoman el camino iniciado en aquel promisorio debut. El grupo está conformado por Francisco Izuibejeres en batería, Gabriel Ameijenda en bajo, Karen Halty en teclado y voces, y Leandro Dansilio en guitarra y voces.

Disponible en https://excelentesnadadores.bandcamp.com



MIÉRCOLES 17

CINE

Antropoceno Desde los diques de hormigón en China (que ahora cubren el 60% de la costa continental) hasta las máquinas terrestres más grandes jamás construidas en Alemania, hasta la devastada Gran Barrera de Coral en Australia y los estanques de evaporación de litio surrealistas en el desierto de Atacama. Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier y Edward Burtynsky, los realizadores de este documental canadiense de 2018, recorrieron el mundo documentando la evidencia y experiencia de dominación planetaria humana. La película se podrá ver del 17 al 24 de junio en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA).

Disponible en https://finca.imd.org.ar

Rabbits David Lynch subió a su canal en YouTube el primer capítulo de su recordada sitcom oscura de 2002 protagonizada por tres conejos humanoides. Se trata de una serie animada que se publicó originalmente en la web del director. Las voces de los conejos son interpretadas por Scott Coffey, Laura Elena Harring y Naomi Watts; el mismo elenco que de Mulholland Drive (2001). Todos los episodios de la serie fueron grabados en el jardín de la casa de Lynch en Hollywood. La banda sonora fue creada por Angelo Badalamenti, quien ya había musicalizado Twin Peaks y otras producciones del director.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=66XPYk9bdhc

El presidente Se trata de una recreación ficcional del “Fifa Gate” que estalló hace un lustro, luego de la muerte de Julio Grondona. Con el protagónico de Luis “Rulo” Margani como narrador, la serie describe las internas entre las diversas entidades del fútbol mundial, con especial atención a la corrupción. El reparto incluye nombres como los de Andrés Parra, Karla Souza, Alberto Ajaka, Jean Pierre Noer y Luis Gnecco. Luego de la participación de Pablo Trapero en ZeroZeroZero, Amazon vuelve a convocar a un director argentino, Armando Bo, quien dirige varios capítulos.

Disponible en https://www.primevideo.com/ .

ETCÉTERA

La pandemia en germinal La propuesta reúne conversaciones con intelectuales y artistas acerca del confinamiento en varias ciudades del mundo debido a la cuarentena global por la pandemia de COVID-19. El proyecto reflexiona sobre la crisis en curso como “un punto de inflexión, atendiendo a las dimensiones afectivas y políticas de las fragilidades presentes, señalando las consecuencias de cuatro décadas de neoliberalismo, relatando las resistencias y alternativas tanto pasadas como actuales y abonando la esperanza de reconstruir el mundo situando la vida en el centro”. El proyecto producido para El Aleph. Festival de Arte y Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contó con la dirección de Marcelo Expósito y participación de Ana Longoni, Nelly Richard, Helena Maleno, Manuel Borja-Villel y Franco "Bifo" Berardi.

Disponible en http://culturaunam.mx/elaleph/podcast-la-pandemia-germinal/

JUEVES 18

ARTE

Próceres de artistas La selección de obras en formato muestra virtual curada por Valeria González presenta “figuras históricas en clave contemporánea”. En el marco del Año del General Manuel Belgrano, la propuesta invita a rastrear como los artistas contemporáneos “ensayan representaciones alternativas, distorsionan, citan o intervienen los íconos de nuestra historia” (Plante). Las reapropiaciones operan una “profanación” de los imaginarios patrióticos con el fin de “reponer la vida activa de los conflictos”. “Si la historia es menos un conjunto de hechos que un relato selectivo, cabe preguntarse qué y quiénes han sido dejados al margen”. (Valeria Gonzalez)

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/proceres-de-artistas-por-valeria-gonzalez_3980

Asamblea de pájaros Se trata de una convocatoria del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para crear un poema coral. Sofía Bohtlingk, Julieta García Vázquez y Florencia Rodríguez Giles convocan a cantoras, cantores y silbadores de pájaros de todo el país a participar de de la obra. A partir del material en video enviado por las personas que silban o tararean el lenguaje de los pájaros, las artistas compondrán una obra de arte que busca comunicarse, de manera colectiva y poética, con la naturaleza. Para participar no hace falta tener experiencia previa en el género, solo basta enviar material propio que se hará en base a las instrucciones requeridas.

Más información en https://www.museomoderno.org/es/asamblea-de-pajaros

MÚSICA

Lugar El trío conformado por José Saluzzi (guitarras), Juan Fracchi (contrabajo) y el experimentado baterista danés Ulrik Bisgaard presenta su primer material discográfico. Grabado en Dinamarca y Argentina durante las giras del grupo en 2018, fue presentado en octubre de 2019 en Dinamarca y fue editado en 2020 en Argentina a través del sello Ceibo Música. El álbum combina la música argentina con los climas y las armonías del jazz. El repertorio está basado en composiciones originales de Saluzzi y Fracchi, y canciones folclóricas danesas y argentinas.

Disponible en https://myspace.com/josemariasaluzzi

ETCÉTERA

Foro 2020 Hoy se llevará a cabo el primer encuentro de un ciclo de foros organizado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Referentes de distintas disciplinas conversarán sobre “El coronavirus, la globalización neoliberal y sus efectos en la Argentina.” Un espacio de diálogo y debate acerca de la crisis sanitaria y económica mundial y argentina, desde diversas perspectivas. Contará con la participación de Mario Rapoport -organizador del ciclo-, Leandro Morgenfeld, Beatriz Figallo, Noé Jitrik, Telma Luzzani, Adrián Cannellotto, Belén Bogado y Pedro Brieger. Moderarán Analía Hounie e Ignacio Hernaiz.

A las 18, en https://fnartes.gob.ar/

VIERNES 19

MÚSICA

Bob Dylan Rough and Rowdy Ways (Caminos rudos y ruidosos) es el trigésimo noveno álbum de estudio de Bob Dylan. Disponible a partir de hoy, es el primer disco de Dylan con material original en ocho años, desde el lanzamiento de Tempest en 2012. El lanzamiento estuvo precedido por la publicación de dos sencillos: "Murder Most Foul", una emocionante narración de 17 minutos que reflexiona sobre la figura de JF Keneddy y su asesinato, y "I Contain Multitudes", publicado en abril. Junto al anuncio del disco, en mayo, unas semanas antes del cumpleños número 79 del artista, salió un tercer sencillo: "False Prophet". Ahora, finalmente, el disco completo.

Juan Farré El músico mendocino está lanzando su tercer disco solista: Segunda foto al mundo. Se presenta junto a un EP con los tres singles que ya están disponibles pero con artistas invitados: Lucio Mantel, Ignacia, Maca Mona Mu, Luciana Mochi, Delfín y Juanito el cantor.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6whR2Yg_Os0

ARTE

Trabajadores: la lucha y la fiesta En ocasión del mes del trabajo, el Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) presentaron en mayo dos piezas audiovisuales dirigidas por el documentalista Alejandro Fernández Mouján que recuperan la experiencia de las movilizaciones obreras del 1° de mayo durante el peronismo, en 1948 y 1953. “Miles de rostros anónimos y algunos pocos nombres propios, el de Perón y el de Eva por supuesto, se entremezclan en estas dos piezas realizadas por Alejandro Fernández Mouján. Escenas multitudinarias captadas desde los balcones de la Casa de Gobierno que, si se desmadejaran, nos conducirían, siguiendo los pasos de sus protagonistas apenas entrevistos, a cientos de barrios y ciudades, a miles de hogares y fábricas” (Javier Trímboli, en el texto que acompaña la muestra)

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/trabajadores-la-lucha-y-la-fiesta-de-alejandro-fernandez-moujan_3973

#PerfoenCasa Lucio Bazzalo -quien dirige la experiencia- y Mariana Cinat -en escena- presentan una performance en vivo desde el living de su casa convertido en una sala virtual durante la cuarentena. Un viaje por los recuerdos, fantasías y sensaciones de un cuerpo en el confinamiento a través de un dispositivo escénico-tecnológico. La quinta edición contará con las voces de Rocío Katz (Miau Trio) y la participación virtual de Marko Fonseka (Costa Rica). Musicalizan Kchi Homeless y Carla Di Grazia. Colaboración artística de Agustina Barzola Wurth.

A las 23, en https://www.twitch.tv/perfoencasa

SÁBADO 20

TEATRO



La resistible ascensión de Arturo Ui El ciclo “Cultura en casa” presenta la obra de Bertolt Brecht dirigida por Robert Sturua, pieza estrenada durante la temporada 2005 en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín y que forma parte del archivo histórico del Teatro. El elenco está integrado por Fabián Vena, Roberto Carnaghi, Tony Lestingi, Marcelo Subiotto, Claudio Da Passano, Malena Figó, Ricardo Merkin y Jean Pierre Reguerraz, entre otros y otras. Concebida como una tentativa para explicar la ascensión de Hitler al poder, la acción se traslada a Chicago en plena crisis y al mundo de los gángsters, el comercio y la política. Como un espejo deformado, Arturo Ui llegará al poder mediante el terror y la traición.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

El amor es un bateador de baseball canadiense ¿Qué sucede cuando nuestro ser amado se va? El alma enmudece al no poder nombrarlo y el cuerpo busca completar su ausencia, mientras la cabeza gira y gira como una bola de baseball descontrolada. Sólo quien amó de verdad reconoce estas sensaciones, aunque no pueda comprenderlas, aunque no pueda encontrar en la ciencia la respuesta. Después del trabajo conjunto en la obra La ponedora, el último milagro, la directora Ana Lucía Rodríguez y el actor Gastón Frías emprenden el difícil desafío de seguir produciendo actuación en tiempos de aislamiento social. Para “salvarse de la muerte o el olvido”, calcula Rodríguez, “por instinto de supervivencia”, opina Frías. El resultado es un monólogo --dramaturgia de Agustina Gatto, de apenas poco más de seis minutos-- sensible, sutil y poético, que habla del amor y la pérdida.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=8IAa1Dgr0Fo

CINE

Gauchito Gil En la provincia de Corrientes, durante la época de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), de la peste amarilla y de disputas armadas entre autonomistas y liberales, el gaucho vivía casi en situación de esclavitud. Existieron gauchos “desertores” de los buenos modales y las buenas costumbres: los gauchillos alzados correntinos. El más destacado de ellos fue Antonio Mamerto Gil Núñez, el Gauchito Gil. Gaucho corajudo de la zona de Mercedes que se levantó contra las injusticias sociales y la ley de aquel orden. Una película de Fernando del Castillo.

Disponible en http://www.cine.ar/

MÚSICA

Wos Está disponible un corto documental sobre el disco debut de Valentín Oliva y su primer show. De caravana reúne imágenes en vivo, en estudio y en la ruta, con testimonios de Wos, Ca7riel, Evlay Beats y Peter Ehrlich. El corto de Camila Chaves Stillger muestra al joven artista en el estudio, entre amigos, en sus shows y en las competiciones de freestyle donde comenzó a cimentar su fama. Cuando lanzó su álbum Caravana en octubre del 2019, Wos era el campeón vigente del freestyle mundial. Con el disco terminó confirmando lo que en ese momento era incipiente, consolidación que tuvo como broche sus dos shows en el Luna Park a fin del año pasado.

Disponible en https://www.redbull.com/int-en/videos/wos-de-caravana-clip