Prepagas: buscan reducir la cuota

La periodista y diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de Ley para que las cuotas de los planes de prestaciones de servicios de medicina prepaga tengan un descuento del 50 por ciento por el tiempo que dure la cuarentena. Propone que la medida tenga carácter retroactivo al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzó el 20 de marzo.

“El objetivo es que el esfuerzo sea compartido entre usuarios y usuarias, por un lado, y las empresas de medicina prepaga por el otro, para alcanzar una salida solidaria a la crisis económica ocasionada por la pandemia del ccoronavirus”, destacó Marziotta. En sus fundamentos, el proyecto de ley indica que "las prepagas actualmente no brindan ninguna prestación médica que no esté relacionada con la Covid-19 o con casos de urgencia, y se dan turnos para consultas que llegada la fecha se cancelan o reprograman, tornando incierto el cumplimiento del objeto de contrato. Más allá de las distintas recomendaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo Nacional promoviendo la realización de teleconsultas médicas, muchas de las especialidades no pueden utilizar la vía remota pues requieren de la revisión personal del paciente en el consultorio".

Además de la rebaja en las cuotas, se propone "suspender la rescisión por falta de pago de los contratos de prestación de servicios de medicina prepaga en los casos en que el usuario acredite que por su condición de monotributista, autónomo o desempleado no ha percibido ingresos propios de ningún tipo durante la vigencia del ASPO". “Este proyecto busca llevar alivio a vastos sectores que durante esta crisis han percibido menos ingresos y adquiere importancia mayor para los residentes de la ciudad de Buenos Aires donde, según datos de la UCA, el 41 por ciento tiene como cobertura médica algún plan de medicina prepaga”, precisó la periodista. “Asumimos la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de medicina prepaga entendiendo que el acceso a la salud es un derecho humano que debemos garantizar en todas circunstancias y más aún en medio de una crisis sanitaria como la que esta", agrega Marziotta.