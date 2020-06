Vaqueros: productores piden la reapertura del mercado local 

Productores locales del conocido Mercado Vaquereño se manifestaron ayer y afirmaron sentirse discriminados por el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno. La feria, que funciona hace seis años, cuenta con el permiso de bioseguridad de la Provincia, pero el jefe comunal no lo reconoce y considera que las condiciones aún no están dadas para su reapertura. Dentro del municipio, a escasos minutos de la ciudad de Salta, existen tres ferias locales.

“Tenemos el protocolo de bioseguridad aprobado por la provincia, pero no la aprobación y la autorización del intendente para armar el mercado”, contó a Salta/12, la productora y vocera del Mercado Vaquereño, Mariana Macazaga. Según relataron los feriantes, el permiso fue aprobado el 27 de mayo.

De acuerdo a la comunicación final que se realizó vía mail con la Central Operativa de Control y Seguimiento Covid-19 de Salta, coordinado por la ministra de Salud de la Provincia, Josefina Medrano, se sugirió como detalle final que al protocolo presentado por los comerciantes se le agregue un punto para la limpieza y desinfección de los puestos y sus alrededores. Además, se aconsejó que se establezca una ubicación visible de las cartelerías para informar a los compradores sobre las condiciones de funcionamiento.

Desde hace seis años el mercado funciona únicamente los sábados, de 9 a 15 en un descampado conocido como “Canchita de Pérez”. Para los productores que integran el Mercado Vaquereño, ante el contexto de pandemia lo “óptimo” es que se habilite su apertura: “Qué mejor que consumir lo que se produce acá y evitar desplazarnos a otros lados”, afirmaron antes de lamentar: “no nos dejan abrir”.

Moreno, que es también presidente del Foro de Intendentes de Salta, reconoció a este medio que el comercio ya está trabajando y que se está coordinando paralelamente con la Provincia para avanzar en las habilitaciones. Sin embargo, contó que visitó la semana pasada las diferentes ferias de la capital salteña y no le gustó “cómo estaban trabajando”. “La verdad que en la feria de Vaqueros va muchísima gente”, subrayó para dimensionar las precauciones que se deben tener.

Sostuvo que en su visita a la Capital vio que “la gente está muy amontonada, no mantiene la distancia y no tienen las medidas de protocolo”. "No quiero que en Vaqueros pase lo mismo y prefiero esperar”, afirmó. El jefe comunal, que va por su tercer mandato, dijo que aguardaría hasta que concluya la nueva fase de distanciamiento dictada por la Nación el 28 de junio.

Para los comerciantes del Mercado, se trata de una arbitrariedad y discriminación hacia ellos. Así lo manifestaron en las pancartas que colocaron ayer en la vereda de la cancha de fútbol. “Gobernador Sáenz, Daniel Moreno nos discrimina”, “Todo funciona en Vaqueros, Daniel Moreno queremos trabajar”, decían algunos.

Macazaga dijo que el intendente es “poco claro”. “Él cree que las condiciones no están dadas cuando en la provincia ya nos encontramos en una etapa de distanciamiento social y ya no de aislamiento”, expresó. Agregó que Moreno nunca les atendió los llamados que realizaron.

Aparte del Mercado, la Municipalidad de Vaqueros tampoco habilitó las ferias que lleva adelante la iglesia local y la que pertenece al propio municipio. Sin embargo, el turismo fue habilitado, lo mismo que las actividades deportivas, los restoranes y los gimnasios. “No entendemos por qué no habilita (el Mercado) y tampoco es poco claro con lo que dice para con nosotros”, consideró la productora.

“Estamos en una nueva etapa y recién el jueves a la noche (Moreno) nos hace entender que no podemos armar el mercado, entonces venimos a demostrar cuántos somos, cuántos vivimos de esto y cuál es la necesidad de abrirlo”, resaltó Macazaga.

El jueves 11 y en un video de menos de dos minutos, el intendente junto a cuatro de los cinco concejales que integran el cuerpo, comunicó que por un "criterio de prudencia" se decidió que la feria tendría que esperar hasta el 27 de junio. Esto "para ver cómo avanza la pandemia". "No se olviden que en estas dos semanas va a ser el pico y nos tenemos que seguir cuidando", agregó.



El Mercado reúne a más de 40 productores y artesanos de todo el departamento de La Caldera y alrededores y tiene como principal objetivo la economía local basada en la soberanía alimentaria.

En la manifestación de ayer, los productores reafirmaron el compromiso de respetar el protocolo de bioseguridad acordado. “Somos los primeros interesados en que esto funcione y por eso, haremos las cosas prolijamente porque somos los que ponemos el cuerpo de estar acá y vender”, dijo la vocera.

Desde el 27 de mayo, los miembros del Mercado intentaron hablar con los ediles, pero “se negaron a recibirnos”, contó Macazaga. Únicamente, el concejal por el Partido Felicidad y con marcada oposición a Moreno, Rubén Yapura, emitió en su red social de Facebook un texto que se tituló “Dignidad ante todo”, en él se diferencia de los cuatro concejales que estuvieron junto a Moreno en el video.

"Creo en las instituciones, creo en la independencia de poderes”, anticipó Yapura antes de afirmar que como concejal "jamás" se calló "ante ningún tema, di mis opiniones con todo el respeto que se merecen mis colegas concejales, respeto que estoy empezando a dudar si merecen, ya que se reúnen a escondidas con el intendente y graban videos tomando decisiones que 'comparten' de manera personal”, acusó. Afirmó que no fue invitado a la reunión del intendente con los otros ediles.

En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia "Chochi" Ibáñez, incurrió ayer por la mañana en un blooper al encontrarse repentinamente con la manifestación de los productores. Iba en motocicleta junto a otra persona y se detuvo un momento metros antes del la Canchita, los manifestantes se acercaron para hablar con ella, pero se subió a la parte trasera del vehículo y huyó.

La feria nunca dejó de funcionar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y lo hizo mediante métodos virtuales. No obstante, Macazaga contó que esto es limitado, ya que “no todos los productores pueden hacerlo”, algunos porque no tienen manejo de lo digital y otros porque “no toda la gente accede a las redes”. Dijo que por eso insisten en la inmediata reapertura.