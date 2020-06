Coronavirus: la Ciudad sigue con la idea de no restringir actividades

Las palabras del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof no vienen haciendo cambiar de opinión al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Según indicaron a este diario desde la Ciudad, "salvo que la situación se desmadre" la política seguirá siendo de ir reabriendo actividades y no de volver atrás en las fases de las cuarentena. Los funcionarios tienen la mirada puesta en la economía e indican que hay presiones de los distintos sectores comerciales "que ya no dan más y necesitan reabrir".

Si bien la orden general es no contestar cuando algún funcionario bonaerense o nacional --incluso el Presidente-- hace alusión al problema que representa que se hayan reabierto actividades en la Ciudad como la de salir a correr, el norte es claro: no habrá vuelta a etapas más estrictas de la cuarentena, salvo que haya un alerta roja de algunas variables que, por ahora, los funcionarios porteños dicen que están controladas, como pueden ser el ratio de incremento de casos y la ocupación de camas en terapia intensiva.

De esta forma, Larreta viene poniendo la prioridad en reactivar la recaudación porteña y la economía de la Ciudad. "Los comerciantes ya no dan más. Tienen que laburar", indicaban desde el edificio de parque Patricios a este diario. Por lo tanto, si bien mantiene la cordialidad hasta ahora, el jefe de Gobierno no tiene previsto dar marcha atrás con las reaperturas que fue anunciando poco a poco y se evalúan nuevos sectores de la economía que puedan ir reabriendo con el tiempo. De esta forma, se va imponiendo una línea PRO más preocupada con las consecuencias economicas, aunque no tan extrema como la que vienen pidiendo desde el ala dura de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.



En tanto, la Ciudad se propone seguir con los testeos en barrios populares y en geriátricos como dos focos específicos a continuar monitoreando, así como también en algunos barrios, como Balvanera. En el Gobierno porteño se preocupan por aclarar que si hay cambios en los números que generen una recomendación fuerte de volver atrás por el ministro de Salud, Fernán Quirós, eso no está descartado en la cabeza del jefe de Gobierno. Pero, por ahora, al parecer, no ocurrirá.