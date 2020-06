Organizaciones sociales reclaman alimentos 

Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): Somos Barrios de Pie, Seamos libres, la Federación de Organizaciones de Base y la 22 de Agosto, marcharon el martes al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Los reclamos consisten en una insistencia respecto al pedido de apertura de comedores escolares y que se destinen mercadería y elementos de limpieza a comedores y merenderos de los movimientos sociales. Por otro lado, también movilizaron las organizaciones de izquierda en el marco de la jornada nacional de lucha del plenario del sindicalismo combativo con la consigna "sin salario, salud, trabajo y alimentos no hay cuarentena".



"La movilización es el lugar donde debemos estar en este momento. Necesitamos una respuesta política. Llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, nos atendió el secretario de Políticas Sociales, Juan Carlos Villamayor, ya tuvimos muchas reuniones con él y no nos puede brindar una respuesta porque siempre tiene que consultar con otra persona. Pedimos una audiencia con la ministra Verónica Figueroa nos dijeron que no se podía", manifestó la referenta de Seamos Libres, Anahí Bares. El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia no brindó información de la reunión.

La UTEP tiene alrededor de 700 merenderos y comedores en la provincia. Según detalló Bares, Desarrollo Social brinda mercadería solo a 60. A los espacios acuden alrededor de 700 mil personas.

"Algunas organizaciones ya no tenemos mercadería. Del Gobierno Nacional recibimos la misma asistencia, no hubo incremento por la pandemia. Ahora ya se está terminando", con la pandemia "se duplicó la concurrencia de la gente", indicó Bares. Seamos libres tiene 7 merenderos: 2 en Rosario de Lerma, 1 en El Carril y 3 en Capital. Además tienen un comedor en Campo Quijano, que da de comer a 450 personas y, según manifestó la referenta, es el único que recibe aportes de mercadería por parte de la Municipalidad.

Tres reuniones y un rechazo

"Hemos tenido tres reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y han rechazado asistir con alimentos a los nuevos merenderos y comedores que están surgiendo en cada barriada de Salta a partir del impedimento de los trabajadores durante la cuarentena para salir a trabajar", sostuvo Cristina Foffani, del PO.

Dijo que la provincia tiene al 50% de la población desocupada que vive de la changa. "Hay una postcuarentena con una caída de la actividad económica que es insoportable: el cierre de empresas, despidos de trabajadores. La parálisis de la actividad económica va a afectar al sector 'changuero' y cuentapropista, del trabajo informal. Estamos pidiendo al gobierno nacional que disponga de los recursos para otorgar un seguro al parado de 30 mil pesos para que las familias puedan alimentarse, pagar las tarifas de luz y agua y el alquiler", planteó. En 80 días de cuarentena, las organizaciones sociales señalan que el IFE ha significado solo $125 por día.

Por el Movimiento Teresa Rodríguez, de General Güemes, Sandra Maraz, dijo que tienen dos merenderos en esa ciudad y que la Provincia no respondió a los pedidos de mercadería y productos de higiene y limpieza para prevenir la Covid-19. Afirmó que solo recibieron mercadería del Gobierno Nacional en febrero, antes de la pandemia. Añadió que habilitan los merenderos de lunes a viernes y el sábado, el comedor ante las necesidades durante la cuarentena, funcionan de forma autogestionada con donaciones.

El referente de CUBA, Pablo Rivas, también planteó que faltan respuestas al pedido de alimentos. La organización tiene seis merenderos en Capital y dos en Cerrillos. Rivas detalló que asisten a 450 chicos y chicas y que también van adultos mayores. "Tuvimos varias reuniones con el gobierno provincial, se hicieron propuestas pero hasta el momento no hay nada de ayuda. Dicen que no tienen presupuesto. En la última reunión nos dijeron que reconocen que hay necesidad, hambre y desocupados pero no tienen cómo ayudarnos", manifestó.

Gabriela Albino, del Movimiento Argentina Rebelde, detalló que tienen 12 como comedores y merenderos en Capital, y otros cuatro merenderos en Rosario de Lerma y La Caldera. "Estamos subsistiendo con la ayuda de los propios compañeros y de vecinos. Provincia nos ayuda solo con cuatro merenderos de Capital, y nos da mucha sémola y yerba, no nos da alimentos nutritivos", planteó.

Destacó que de a poco la gente que vivía de las changas está saliendo a trabajar con el paso en la provincia de "aislamiento obligatorio" a "distanciamiento social". Sin embargo, sostuvo que la situación económica está difícil. "Ahora hay cada vez más vendedores ambulantes en los barrios, no hay plata. El gobierno piensa que nosotros peleamos solo por planes, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, reclamamos también puestos de trabajo", sostuvo.

Ana Paula Bautista, del Movimiento Socialista de los Trabajadores "Teresa Vive", dijo que hace cuatro meses no reciben mercadería de la Nación para los merenderos y comedores. "Estamos exigiendo un IFE universal de $36 mil para todos los trabajadores. Muchos quedaron afuera. El gobierno nacional dio $10 mil por tres meses y nadie come con eso", cuestionó.

Las organizaciones plantearon que el gobierno de Gustavo Sáenz "tampoco garantiza el reequipamiento de los hospitales". Por ello pidieron respuestas con recursos para el servicio de salud pública.

También hay reclamos para la intendenta Bettina Romero. Al municipio y a la provincia las organizaciones sociales les solicitan inversión en obra pública, viviendas e infraestructura en los barrios y que se garantice el trabajo genuino. "Hay un déficit habitacional de 70.000 viviendas en la provincia y en la ciudad, hay decenas de barrios que no tienen pavimento, ni cordón cuneta, ni agua ni cloacas", sostuvieron. Además, plantearon la problemática de la violencia policial "con el sistemático amedrentamiento en barrios populares", y pidieron la derogación del decreto 255 en Salta.

El Ministerio de Desarrollo Social de Nación informó a Salta/12 que están haciendo los envíos de alimentos. Indicó que el mes pasado entregaron a las organizaciones, y que este mes siguen dentro de los plazos previstos. Detalló que tienen varias "líneas de asistencia alimentaria que se van complementando". Entre los otros programas de asistencia se encuentran la Tarjeta Alimentar y convenios con municipios y Provincia para la compra de alimentos y artículos de limpieza, esto último por la pandemia.

Aunque en Salta los comedores escolares están cerrados y solo se están realizando entregas de bolsones, desde el Ministerio detallaron que este año se transfirieron 102 millones de pesos a la Provincia como refuerzo para los comedores escolares. De esta forma, duplicaron lo que se envió el año pasado.

Además detallaron que desde el inicio de la pandemia se distribuyeron a nivel país 14 millones de kilos de alimentos secos desde los dos depósitos del Ministerio, ubicados en Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires), destinados a ONGs, organizaciones sociales e iglesias de todo el país. Informaron que desde enero a la fecha se transfirieron fondos por 1.770 millones de pesos a comedores y merenderos para la compra descentralizada de alimentos (de ese total, $800 millones se giraron específicamente durante la pandemia).

En junio, se paga un bono de 3 mil pesos para los beneficiarios del plan que no cobraron el IFE. Son 260 personas. En abril se transfirieron 500 millones de pesos a provincias y municipios para compras de alimentos y artículos de limpieza. Anunciaron que este mes ese fondo se aumentará y llegará 1.500 millones.