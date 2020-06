Aplican la perspectiva de género para absolver a una mujer condenada por homicidio

El Tribunal de Alzada en lo Penal de Santiago del Estero absolvió este miércoles a María de los Ángeles Lescano, la mujer que había sido condenada a 13 años de prisión por haber matado a su ex pareja para evitar que él la violara. Luego de la audiencia realizada el 28 de febrero, que había solicitado la defensa de Lescano para revisar el proceso, el juez Eduardo Vittar resolvió absolver a la mujer. “Tengo la firme certeza de que ha actuado en legítima defensa de sus derechos”, afirmó Vittar y ordenó la “inmediata libertad” para Lescano.

“Este fallo es lo que la historia amerita, porque es responsabilidad del Estado no tolerar más a una Justicia patriarcal”, señaló la abogada Andrea Barraza, parte de la codefensa de Lescano e integrante de la Red de Abogadas Feministas, y agregó que “si María no se hubiera defendido hoy estaría muerta”. Tal como lo habían solicitado en la audiencia llevada a cabo en febrero en los tribunales de la provincia, “es urgente que la Justicia cambie y la Ley Micaela se aplique realmente en los tres poderes estatales”, afirmó Barraza y añadió que “la vida de María hubiera cambiado muchísimo de haberse interpretado correctamente su caso en la primera instancia”.

Lescano había sido condenada a 13 años de prisión por haberse defendido de Jorge Ibáñez, su ex pareja, cuando, durante la madrugada del 12 de noviembre del 2017, él entró a la casa de la mujer con un cuchillo e intentó violarla. En el fallo, el juez Vittar señaló que “hay que despojarse del estereotipo de la mujer-victima -la buena víctima-, sumisa que, impotente, recepta la violencia y no responde activamente al maltrato”, y explicó que, ante “el uso sistemático de la violencia” del agresor, es posible que hubiera una “resistencia violenta” por parte de la mujer sin “dejar de ser víctima”. Cabe recordar que Lescano había radicado, ese mismo año, una denuncia contra Ibáñez, que tenía una restricción perimetral pero no la cumplía y que tanto ella como sus cinco hijos sufrían, desde hacía 7 años, ataques violentos de su parte.

En febrero de este año, durante la audiencia donde se revisó el caso, la defensa de Lescano solicitó la absolución, con el argumento de que no se había aplicado la perspectiva de género en la interpretación de los hechos. “Lo grave de la primera sentencia es que no tiene en cuenta el contexto, invisibiliza todas las situaciones de violencia por las que ella pasó”, explicó Barraza. En cambio, en este nuevo fallo, el juez reconoce que Lescano “ha venido sufriendo una serie de abusos de parte de quien fuera su pareja, muchos de ellos denunciados y desoídos por el Estado, sufriendo de este modo también violencia institucional”.

Reclamo ante la puerta de los tribunales. Imagen: Télam.

Si bien el fiscal y la querella pueden solicitar, durante los próximos 10 días, un recurso para pedir la anulación de la sentencia y volver a exigir la condena perpetua para Lescano, Barraza aseguró que “estamos tranquilas porque el fallo del juez fue muy contundente y se aplicó la perspectiva de género”.

“Fueron meses duros para María porque las visitas estaban restringidas y no podía ver a sus hijos. Ahora le toca un proceso largo de revinculación con ellos”, señaló Barraza, y relató que “el más chico, que dejó con 6 meses cuando la condenaron, le dijo ‘hola tía’ cuando ella le hablaba al teléfono, y tuvo que explicarle que ella no era su tía sino su mamá”. Este miércoles, al correr la noticia de la absolución, distintas organizaciones sociales y mujeres autoconvocadas esperaron a Lescano a la salida del penal de mujeres de Santiago del Estero. “Las guardas tuvieron que repetirle varias veces que iba a ser liberada, porque ella no les creía. Estaba emocionada y muy feliz”, afirmó Barraza y agregó que “el caso de María es esperanzador para todas las mujeres que esperan justicia”.

Informe: Lorena Bermejo